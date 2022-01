El tradicional desfile de actores, actrices y demás profesionales del séptimo arte por la alfombra roja ha dado el pistoletazo de salida a la gala de los Premios Feroz 2022. Paco León, Paula Usero, Marta Nieto, Inma Cuesta, Alfonso Bassave o Nacho Vigalondo han sido de los primeros en llegar al esperando evento, que este año ha trasladado su gala a Zaragoza.

"Es una buena noticia que hayamos conseguido hacer tan buen trabajo en el mundo del cine como para que los Premios Feroz hayan decidido que se entregan en Zaragoza", ha declarado el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, en su llegada al acto, donde ha añadido además, que es "una buenísima noticia que permite mostrar la ciudad abierta a los cambios, a la innovación, la cultura y el cine".

La sobriedad ha sido tendencia en la alfombra roja de los Feroz y los colores oscuros, especialmente el negro, han sido los más repetidos. Muchas de las actrices asistentes, Inma Cuesta entre ellas, han lucido trajes de chaqueta y los actores, han apostado por trajes de color negro o azul oscuro. Uno de los más divertidos ha sido Paco León, que ha posado en la alfombra roja con un traje negro, pero sin camisa, dejando su pecho al descubierto.

La nota de color la ha puesto Yolanda Ramos, que ha hecho las delicias de público y fotógrafos con su habitual humor. La también nominada a los Goya, Marta Nieto, ha lucido un espectacular vestido negro con trasparencias que dejaba sus brazos descubiertos y Candela Peña ha apostado por un vestido blanco... desde las 19:30 de la tarde, los rostros más conocidos del cine español, han ido pasando uno tras otro por esta especie de pasarela que marcará las tendencias de moda de los próximos meses.

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), que otorga los galardones, es la organizadora de esta gala que se celebra por primera vez en la capital aragonesa y que reune a una buena parte de las principales figuras del panorama cinematográfico nacional. Como ha explicado la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra, los ganadores se irán asomando a la plaza, donde se instalará una pantalla gigante para que la gala, que empieza a las 22.00 horas, se pueda seguir desde el exterior.

Como ha adelantado Guerra, los asistentes se sentarán en mesas redondas "al estilo Globos de Oro" y las redes sociales, aunque finalmente no podrán contar con la retransmisión del 'youtuber' aragonés Luc Loren, ya que ha avisado a sus seguidores de Instagram de su contratiempo. El joven ha tenido un problema de salud que le ha impedido estar en estos premios que van a dar tanto que hablar y se ha mostrado de lo más apenado.

"No sabéis la pena que me da decir esto porque me hacía mucha ilusión ir a los Premios Feroz. Iba a entrevistar a los invitados en directo en el photocall y posteriormente a algunxs de los galardonados, pero por motivos de salud he tenido que cancelar mi viaje de esta mañana" aseguraba a través de sus redes sociales.

Además, añadía una fotografía en la que podíamos ver su brazo izquierdo con una vía puesta y establecía el siguiente texto: "He pasado una noche horrible con el estómago por una infección bacteriana y he tenido que venir a urgencias, pero ya estoy fuera. Todo bien". De esta manera, el influencer ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que ya se encuentra bien, por lo que entendemos que no se trata de algo grave.

COnsulta aquí la lista completa de nominados a los Premios y Feroz y dónde puedes ver las películas más destacadas.