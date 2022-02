La actriz australiana Cate Blanchett, premio internacional de los Goya que se celebran este sábado en València, ha asegurado en una rueda de prensa celebrada en el Palau de les Arts que el cine en español ha sido una influencia fundamental para ella, por lo que recibir el galardón le ha supuesto "una gran alegría".

"Cuando recibí la llamada diciéndome que me daban el primer Goya Internacional me quedé sin palabras, porque el cine en español ha sido un gran influencia para mí, obviamente Almodóvar y Amenábar pero también Lucrecia Martel, Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón con quien voy a trabajar ahora", ha dicho la actriz, vestida con un traje de chaqueta rosa y en deportivas.

La interprete, ganadora de dos Oscar y que ha trabajado con directores de la talla de Martin Scorsese, David Fincher, Alejandro González Iñarritu, Ridley Scott, Sally Potter, Steven Spielberg, Wes Anderson, Peter Jackson, Jim Jarmusch o Woody Allen, protagonizará "Manual para señoras de la limpieza", la primera película rodada en inglés de Pedro Almodóvar.

"A Pedro le conozco desde hace 20 años y de repente hemos encontrado este proyecto, que es una delicia. Se ha generado una sinergia maravillosa que hay que aprovechar, porque además me permite entrar en un universo de Pedro, que me interesa muchísimo", ha explicado Blanchett. "Ayer mismo tuvimos la ocasión de sentarnos a empezar a trabajar", ha añadido.

La actriz australiana ha destacado de la obra del cineasta manchego que es" la propia de un guionista excelente", por lo que llevaba dos décadas hablando con él para poder trabajar juntos. "A ese nivel es un artista -ha afirmado-. Su cine tiene una influencia brutal de sus guiones. Nunca había visto un guion así. Aunque parte de un libro de Lucía Berlín ha conseguido crear un relato propio en el que vamos a hablar de relaciones adictivas pero también a las sustancias".

Blanchett se ha coronado como una actriz versátil, siempre a medio camino entre el cine independiente y las grandes producciones, capaz tanto de reencarnar al Bob Dylan de la etapa 'Blonde on Blonde' en 'I'm not there' que a la elfo Galadriel en 'El señor de los anillos'. Una de sus últimas interpretaciones memorables ha sido la de una presentadora de televisión peligrosamente superficial en 'No mires arriba'.

Su premio favorito: "Es el Goya"

Preguntada sobre su premio preferido de todos los que ha recibido, Blanchett ha recibido un aplauso de los periodistas presentes en la rueda de prensa cuando ha dicho que "por supuesto, es el Goya". "Cada vez que me dan un premio es una sorpresa porque cada vez que acabo una película digo: ahora qué -ha explicado-. Estar hoy en valencia recibiendo un premio para mi supone muchísimo porque significa que lo que hago ha llegado a un público y a una cultura diferente que no esperaba".

"Soy lo suficientemente mayor para decir que he tenido una carrera que se ha desarrollado en diferentes direcciones y si una cosa he aprendido es que poner el aplauso antes que la experiencia es extremadamente peligroso", ha explicado.

Sobre las academias, ha destacado lo importante que es ahora su papel y el de los festivales, porque ayudan a las experiencias cinemáticas y dan un trabajo de apoyo a la industria que el público general no tiende a ver. "Y son mentores en un proceso de mirar al futuro, porque nos encontramos con movimientos sociales y culturales que hay que entender e incluir, como el movimiento Black Lives Matter o el Me too. Si una academia no entiende estos conceptos no seguirá adelante".

Además de su película con Almodóvar, en la que también ejercerá como productora, Blanchett protagonizará una serie del mexicano Alfonso Cuarón. Sobre su papel como productora, ha indicado que "a veces la gente piensa que los actores somos marionetas y se sorprenderían al ver que, aunque no llevemos el título de productor, tenemos un papel muy activo en dar forma a la película". "Mi principal interés es que las historias lleguen", ha añadido.

"Durante este periodo todos hemos echado de menos ir a una sala de cine, teniendo esa experiencia común, igual que hemos echado de menos ir a bailar, compartir con desconocidos un momento que nos lleva más allá"

También ha hablado Blanchett sobre el estado de la industria tras la pandemia: "Durante este periodo todos hemos echado de menos ir a una sala de cine, tener esa experiencia común, igual que hemos echado de menos ir a bailar, compartir con desconocidos un momento que nos lleva más allá. Lo hemos echado de menos en el cine pero en el teatro mucho más".

Sobre el futuro del cine tras la pandemia y el crecimiento de las plataformas, la actriz australiana ha subrayado que el cine ya estaba en peligro antes de que empezar la pandemia, y tenía la esperanza de que tras salir del encierro tuviéramos muchas ganas de reunirnos en esas salas oscuras.

"La esperanza no la pierdo -ha afirmado-, pero sería negligente no ser consciente de lo que ha pasado. Durante 18 meses hemos estado consumiendo a través de las plataformas y eso tiene un efecto". Blanchett ha alertado de que las plataformas se están convirtiendo en monopolios y que estos "son siempre peligrosos. Pero también han dado oportunidades financieras para determinados proyectos que hay que valorar como algo positivos".

Con todo, Blanchett ha defendido que las obras deberían verse tal como se han proyectado. Lo fundamental, ha concluido Blanchett, es la creatividad. "Y cuando hablamos de creatividad hablamos de grandes ideas, da igual cuál sea el tamaño de la pantalla en el que se ofrezcan". Pero sí ha alertado sobre el riesgo de convertirnos en esclavos del modelo serializado en el que se pierde la evolución de los personajes".

Preguntada sobre su trabajo con Woody Allen y las acusaciones contra éste sobre supuestos abusos sexuales se ha limitado a responder: "Sí, he trabajado con él en 'Blue Jasmine'".