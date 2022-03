Anton Dyakov es un director de cine de animación que nació en Kazajistán. Cuando preparaba ‘Boxballet’, su quinto cortometraje, estuvo a punto de tirar la toalla tras haber recibido al menos dos negativas en su búsqueda de financiación. Pensaba en reconvertir el proyecto en un libro cuando vio el anuncio de un concurso de Melnitsa, uno de los mayores estudios de animación de Rusia. Se presentó y ganó. Y el corto no solo se realizó con la coproducción de los estudios rusos CTB sino que empezó a ganar premios y el 8 de febrero entró en el quinteto de nominados a los Oscar. Ahora, la guerra abierta por Rusia en Ucrania ha frustrado las opciones de que Dyakov pueda estar el domingo en la gala en Los Ángeles.

El cineasta no ha conseguido el visado para viajar a Estados Unidos según ha explicado en declaraciones a la agencia rusa TASS recogidas por varios medios. “Melnitsa, CTV, la gente más respetada... enviaron los documentos para obtener el visado”, ha dicho Dyakov. “Se adjuntó la invitación y todos los documentos necesarios recibidos de la Academia. Y entonces... silencio”.

Dyakov ha explicado también que “los consulados en Rusia llevan cerrados mucho tiempo” y que se realizó la petición en otro país, pero no hubo respuesta. “No hubo siquiera un mensaje convocándome a una entrevista o algo similar”. “Sigo siendo un nominado, eso no se me puede quitar”, ha dicho, “pero el viaje a la ceremonia no es posible”.

Un boxeador y una bailarina

La Academia de Hollywood no ha contestado a un mensaje solicitando información sobre el caso de Dyakov, que devolvía a Rusia las opciones de ganar un Oscar en la categoría que conquistó en 1999 Alexander Petrov con 'El viejo y el mar' y en la que este año otro de los nominados es el español Albert Mielgo, autor del corto 'El limpiaparabrisas'. Tras recibir la nominación Dyakov se había mostrado “muy feliz”, según declaraciones recogidas entonces también por TASS. “Creo que la animación rusa que se realiza sin ánimo de lucro se merece ser destacada y que se hable de ella”, aseguró.

Boxballet está ambientada en la Rusia de principios de los años 90 del siglo XX, durante la disolución de la Unión Soviética. Cuenta, sin palabras, la relación entre Evgeny, un boxeador, y Olya, una bailarina de ballet. Y en una entrevista reciente que Dyakov ofreció por videoconferencia con ayuda de una traductora a Cartoon Brew, cuando la guerra de Ucrania ya había empezado, el cineasta explicó que sus personajes “se encuentran en este punto de inflexión, como tanta gente entonces. Quiero que pensemos lo que sobre cómo será para ellos el futuro, y si tienen futuro”, dijo.