Sin tiempo para morir se estrenó en 2021 y supuso la última película de Daniel Craig en el rol de James Bond. Los fans tendrán que esperar para ver la nueva entrega de la saga, ya que la producción de la próxima película, que reinventará el personaje tras cerrar la era de Craig, no empezará hasta dentro de al menos dos años.

"No tenemos prisa", declaró la productora Barbara Broccoli a Deadline. "Estamos pensando a dónde ir con él, lo estamos hablando. No hay un guion y no podemos pensar en un candidato hasta que decidamos cómo vamos a abordar la próxima película porque, en realidad, es una reinvención de Bond. Estamos reinventando quién es él y eso lleva tiempo. Diría que faltan al menos dos años para filmar", comentó.

Por el momento tampoco se sabe quién sustituirá a Craig. Según un reciente artículo de The Sun, Idris Elba está en negociaciones para ser el nuevo James Bond. "Idris ha estado en negociaciones durante mucho tiempo para interpretar un papel en la próxima era de la historia de James Bond, y el año pasado estaba siendo considerado para un papel de villano. Sin embargo, las negociaciones sobre el papel principal comenzaron nuevamente cuando los productores se dieron cuenta de lo popular que sería después de realizar una investigación de mercado secreta. Ocupó un lugar destacado entre un grupo diverso de cinéfilos invitados a participar en él. No querían verlo como un villano, lo querían como el héroe", informó el diario.

Anteriormente Broccoli confirmó que Elba era uno de los candidatos al rol. "Bueno, conocemos a Idris, somos amigos suyos y es un magnífico actor. Y, ya sabes, ha sido parte de la conversación, pero siempre es difícil tener una conversación cuando alguien está ocupando el puesto. Hemos decidido que, hasta que Sin tiempo para morir no haya terminado, no vamos a pensar o hablar de otra persona", contó en el podcast Crew Call. Además de Elba, otros nombres que han sonado para asumir el rol son Regé-Jean Page, Tom Hardy o James Norton.