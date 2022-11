Del 'Pinocho' de Guillermo del Toro a la 'road movie' Aníbal de Luca Guadagnino, protagonizada por Timothée Chalamet, pasando por la nueva entrega de 'Puñales por la espalda', con Daniel Craig al frente, una avalancha de estrenos llegan a los cines este fin de semana.

'Pinocho' contra el fascismo, según Guillermo del toro

Guillermo del Toro propone una reinvención del cuento clásico de Carlo Collodi sobre el niño de madera, una versión contestaria y desobediente que sitúa en la Italia de Mussolini, con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial.

Al mexicano, ganador del Óscar a mejor director en 2018 por 'La forma del agua', le llevó 15 años concretar este proyecto con el que regresa a sus orígenes en el cine. Se estrena en salas este viernes y en Netflix el 9 de diciembre.

Chalamet, un caníbal en 'Hasta los huesos: Bones and All'

Timothée Chalamet, convertido en estrella mundial gracias a 'Call me by your name' (2017) vuelve a ponerse bajo las órdenes de Luca Guadagnino en esta "road movie" caníbal por el Medio Oeste estadounidense.

Presentada al mundo en el pasado Festival de Venecia, 'Hasta los huesos: bones and all' cuenta la odisea de dos jóvenes marginados que parecen destinados a encontrarse a partir de su idéntica rareza, su impulso caníbal.

Un viaje a un 'Mundo extraño' de Disney

Inspirándose en el universo creado por Julio Verne, 'Mundo extraño' es una comedia animada de acción dirigida por Don Hall y Qui Nguyen, que se desarrolla en un entorno fantástico lleno de criaturas y plantas misteriosas.

Los protagonistas son los Clade, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con frustrar su última misión, la más crucial con diferencia. La trama incluye un romance adolescente gay, lo que aún resulta novedoso en el mundo Disney.

Viola Davis es 'La mujer rey'

Bajo la dirección de Gina Prince-Bythewood, 'La mujer rey' explora la historia de las Agojie, una unidad de guerreras que protegieron el Reino africano de Dahomey en el siglo XIX con una fiereza nunca antes vistas.

Inspirada en acontecimientos reales, la película se centra en la general Nanisca, interpretada por Viola Davis, la persona que se encargará de entrenar a la siguiente generación de reclutas. Le acompañan en el reparto John Boyega, Lashana Lynch y Hero Fiennes-Tiffin, entre otros.

Cesc Gay propone 'Historias para no contar'

El catalán Cesc Gay, director de 'Truman' (2015), invita al espectador a reírse de si mismo con una colección de cinco historias, encuentros inesperados o momentos ridículos que dejan en evidencia la incapacidad del ser humano para gobernar sus emociones.

Anna Castillo, María León, Jose Coronado, Chino Darín o Antonio de la Torre forman el reparto de estas pequeñas y divertidas historias que siguen el esquema de 'Una pistola en cada mano' (2013) pero abriéndose más al mundo femenino.

'Close', un drama de lukas dhont sobre la pérdida de inocencia

Ganador del premio a la mejor ópera prima en la sección 'Un certain regard' de Cannes por "Girl" (2018), el belga Lukas Dhont da nuevas pruebas de su sensibilidad en "Close", un filme sobre la amistad entre dos adolescentes que aborda temas como el duelo, el sentimiento de culpa y la pérdida de la inocencia.

Léo (Eden Dambrine) y Rémi (Gustave De Waele) van a la misma clase y pasan tanto tiempo el uno en la casa del otro que sus madres los tratan como hijos a ambos, pero su relación se pone a prueba cuando las chicas de la clase les preguntan si son pareja.

'Puñales por la espalda: el misterio de glass onion'

Sólo estará una semana en cines antes de llegar a Netflix dentro de un mes. Tras el éxito de "Puñales por la espalda" (2019), Rian Johnson renueva la fórmula y sube el tono satírico de esta comedia de misterio en esta secuela en la que solo repite el personaje de Daniel Craig, el detective Blanc Benoit.

Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monáe, Dave Bautista o Kathryn Hahn dan vida al resto de personajes. Norton es un multimillonario empresario tecnológico y filántropo que convoca a sus amigos a una reunión para jugar a resolver el misterio de su supuesto asesinato.

'Detective knight: sin piedad', la despedida de bruce willis

Tras el anuncio de su retirada del cine debido a la afasia que padece, este será aparentemente el último trabajo de Bruce Willis para la gran pantalla, una historia detectivesca ambientada en Los Ángeles.

Primera parte de una trilogía “Detective Knight: sin piedad” se desarrolla en vísperas de Halloween, cuando un grupo de ladrones hiere a su compañero en un tiroteo y Knight sale en su búsqueda y los persigue hasta Nueva York, donde aflora su oscuro pasado.

'Inu-oh', el musical de animación que cautivó en sitges

Masaaki Yuasa, uno de los más prestigiosos directores de cine de animación japonés, cautivó el mes pasado al público del festival de Sitges con su último trabajo, "Inu-oh", una odisea musical en la que combina la música medieval japonesa con el rock.

La historia sigue a un artista de Sarugaku Noh, variedad japonesa de teatro popular, que tuvo gran éxito en Japón en el siglo XVI.

'Tequila: sexo, drogas y rock and roll'

Este documental dirigido por Álvaro Longoria repasa la historia de Tequila, la banda que protagonizó uno de los pos primeros fenómenos fans del rock en España desde que sus líderes, Ariel Rot y Alejo Stivel, llegaron a Madrid desde Argentina en 1976.

La película muestra el auge y caída del quinteto que en solo cuatro años grabó una sucesión de éxitos como "Salta!!!", "Dime que me quieres" o "Rock and Roll en la plaza del pueblo".

'Heidi, heroína de acción'

'Mad Heidi' es una producción suiza que se ha convertido en fenómeno del cine europeo de género este año y que convierte al mítico personaje de Johanna Spyri en una feroz heroína de acción que se enfrenta a la dictadura fascista de un despiadado magnate del queso.

'Madalena', la realidad trans en Brasil

El brasileño Madiano Marcheti debuta con este filme que retrata la violencia contra la comunidad LGTBIQ+ en Brasil. La desaparición de Madalena, una popular trans, es el punto de partida de una película que sigue la reacción a esta noticia de tres amigos suyos.

'Abrázame fuerte', un melodrama de Mathieu Amalric

En su faceta como actor el francés Mathieu Amalric ha trabajado con directores como Wes Anderson, Spielberg o Polanski. Este es su sexto largometraje como director de ficción, un melodrama intimista que reflexiona sobre la pérdida y el dolor que obtuvo el premio a mejor película Nuevas Olas en el Festival de Sevilla.

'Ramona', Russian Red se pasa al cine

Lourdes Hernández, conocida en su faceta de cantante como Russian Red, debuta como protagonista de un largometraje con esta comedia dramática dirigida y producida por la también novel Andrea Bagney, sobre una mujer treintañera aspirante a actriz que vuelve a Madrid con la intención de empezar de cero tras años en el extranjero.

'Los demonios de barro': animación con mensaje ecologista

La productora Basque Films, liderada por Carlos Juárez está detrás de este largometraje de 'stop motion' y animación en 2D inspirado visualmente en la cerámica tradicional portuguesa y que cuenta la historia de Rosa y el retorno a sus raíces y a la vida natural de campo y su aldea natal.

'Lo que sabemos', un viaje iniciático con las fallas de fondo

Con las Fallas de Valencia de trasfondo, la ópera prima de Jordi Núñez tiene como protagonista a una enigmática e inocente joven llamada Carla que emprende un viaje iniciático que la conducirá hacia la madurez acompañada por un grupo de singulares amigos.