Con los Oscar 2023 a la vuelta de la esquina, llega la hora de preocuparnos por tenerlo todo listo cuando llegue el momento de sentarnos a ver la gran fiesta del cine. Como ya es tradición, el Dolby Theatre de Los Ángeles será el escenario de una ceremonia de entrega que reunirá a la flor y la nata de la gran pantalla, no solo estadounidense, sino mundial.

La Academia de Hollywood ya tiene muy perfilada la 95ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará a las 17:00 del 12 de marzo, hora local de Los Ángeles. En horario español, la gala arrancará a las 2:00 de la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de marzo de 2023. Eso sí, desde aproximadamente medianoche se podrá disfrutar de las estrellas del celuloide, que llevarán sus mejores galas para desfilar por la alfombra roja.

Dónde verlo

Si quieres ver la gala de los Oscar en televisión, desde España solo hay una opción: Movistar+. La plataforma de pago emitirá en exclusiva la ceremonia a través de su canal Estrenos 2, de modo que, si no la tienes contratada, más te vale empezar a buscar un amigo que sí la tenga y le propongas una fiesta de los Oscar en toda regla.

Por supuesto, también es posible seguir la gala por internet. Podrás enterarte de todos los premiados, anécdotas, historias y actuaciones a través de nuestro directo, en el que también mostraremos las mejores imágenes de la alfombra roja y la ceremonia.

La ceremonia

La gala estará presentada por Jimmy Kimmel. El humorista coge, tras rechazarlo Chris Rock, el relevo de Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall, encargadas de conducir el evento en 2022. Kimmel, que presenta el 'late show' estadounidense 'Jimmy Kimmel Live!' en la ABC, ya ha sido el maestro de ceremonias en el Dolby Theatre en dos ocasiones (en 2017 y 2018), y será el responsable de salpicar de humor y acidez la gala.

Aunque las actuaciones musicales que se podrán disfrutar en la noche de los Oscar todavía no se han anunciado de manera oficial, sí que está confirmado por la Academia que Rihanna cantará 'Lift me up', el tema que compuso junto a Tems, Ludwig Göransson y Ryan Coogler para la película 'Black Panther: Wakanda Forever', dirigida por este último. La artista de Barbados ha arrancado con muy buen pie el 2023, anunciando que está embarazada y con una increíble actuación en el descanso del SuperBowl que todavía resuena en los oídos de los aficionados. A lo largo de los próximos días la organización irá anunciando el resto de las 'performances'.