La noche de los Globos de Oro se ha vuelto a vestir de gala después de un año extraño para Hollywood, donde las huelgas de actores y guionistas paralizaron al sector. Antes de la ceremonia y desde primera hora de la tarde, actores y actrices han desfilado con sus mejores trajes por la alfombra roja del Beverly Hilton Hotel, que este año acoge unos galardones con aires de ansiada renovación tras diversos escándalos que dañaron la reputación de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que solía organizarlos.

Con nuevos dueños y un enfoque más diverso, los nuevos Globos de Oro quieren recuperar el poder de influencia que antaño ostentaron, cuando eran el premio más importante después de los Oscar y marcaban el pistoletazo de salida de la temporada de galardones.

La fiebre por 'Barbie' ha inundado la alfombra roja. La protagonista de la película, Margot Robbie ha triunfado en los premios vestida de 'Barbie Superstar' con un 'look' hecho a medida y firmado por Armani Privé. "Ver a la gente ir de rosa (a los cines) o vestida de Ken fue una experiencia salvaje. No había visto un sentimiento colectivo igual desde que era niña", ha declarado Robbie emocionada sobre el fenómeno. 'Barbie' se convirtió en la película con la mayor recaudación mundial del 2023 con más de 1.400 millones de dólares.

Dua Lipa también ha hecho referencia a su papel en la cinta de Greta Gerwig con un traje sirena en palabra de honor de Schiaparelli. Billie Eilish, nominada por su canción 'What Was I Made For?' compuesta para el filme, ha lucido una camisa azul, una blazer 'oversize' y una falda marrón de Gucci. Por su parte, Ryan Gosling, protagonista como Ken, ha preferido no posar en la alfombra roja y entrar directamente a la gala.

'Looks' explosivos

Una de las invitadas más esperadas de la noche era la recientemente nombrada persona del año por la revista 'Time', Taylor Swift, nominada en los Globos de Oro por el documental de su concierto 'Taylor Swift: The Eras Tour'. La estrella internacional ha brillado en la pasarela con un vestido largo verde de lentejuelas de la firma de lujo Gucci y joyas de The Beers.

Selena Gomez ha aparecido en la gala con un vestido asimétrico rojo y negro de Armani Privé, mientras que Julia Garner ha lucido un vestido de lentejuelas plateadas con un pronunciado escote de Christian Dior alta costura. También han pasado por la alfombra Helen Mirren, nominada a mejor actriz de serie drama por su trabajo en '1923', con un vestido con capa violeta de Dolce & Gabbana; Gillian Anderson, con un vestido palabra de honor blanco, y Sandra Hüller, nominada a mejor actriz en la categoría drama por 'Anatomía de una caída' con un vestido exclusivo de la firma Louis Vuitton. Con un vestido largo rosa confeccionado para la ocasión por la firma Nicole + Felicia Couture ha aparecido Jennifer Lopez.

Jeremy Allen White, nominado por segundo año a mejor actor en una serie de comedia o musical por 'The Bear', ha asistido a los premios sin la que sería su pareja, la cantante Rosalía. El intérprete y la cantante comenzaron su relación hace solamente unos meses después de que la catalana rompiera su relación con Rauw Alejandro el pasado verano. Por su parte, Timothée Chalamet, con americana de lentejuelas y nominado por su papel protagonista en la película 'Wonka', también ha posado en la alfombra en solitario, sin su pareja Kylie Jenner. Sin embargo, ella sí que le ha acompañado durante la gala.

Éxito de J.A. Bayona

La representación española en los premios de Hollywood ha llegado de la mano del barcelonés J. A. Bayona, nominado a mejor película de habla no inglesa por ‘La sociedad de la nieve’. El cineasta ha declarado en la alfombra roja de los galardones que "volver a rodar en español 16 años después fue un sueño".

"Me hace mucha ilusión representar a España con una película protagonizada por uruguayos y argentinos y que se ha rodado en España, Argentina, Uruguay y Chile (...) Somos una comunidad global con gran ambición", ha añadido. Dos días después de su estreno en Netflix, ‘La sociedad de la nieve’ ya se ha convertido en la película más vista en todo el mundo en la popular plataforma de 'streaming'.