'La sociedad de la nieve', la cinta de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia aérea de Los Andes de 1972, ha sido la triunfadora de la 38 edición de los Goya con 12 premios -de los 13 a los que aspiraba-, incluidos los de mejor película y mejor dirección.

Es la primera vez que un filme de Bayona se lleva el Goya a mejor película, algo que no había conseguido con 'Un monstruo viene a verme' (2017) ni con 'Lo imposible' (2013), con las que sí se había llevado los de mejor dirección.

Mientras que '20.000 especies de abejas', ópera prima de Estibaliz Urresola, que llegó a la gala como la más nominada con 15 candidaturas, se va de Valladolid, donde se ha celebrado la gala, con 3 premios -mejor dirección novel, guion original y actriz de reparto para Ane Gabarain-.

Y 'Robot Dreams', la historia de animación de Pablo Berger, ganó dos premios, el de su categoría de animación, y el de mejor guion adaptado, el único que perdió la película de Bayona.

Ese premio impidió a Bayona lograr el pleno de todas las nominaciones, algo que no ha conseguido hasta ahora ninguna película en la historia de los Goya.

Mejor película

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Un amor

Mejor dirección

Víctor Erice por Cerrar los ojos

Elena Martín por Creatura

J.A. Bayona por La sociedad de la nieve

David Trueba por Saben aquell

Isabel Coixet por Un amor

Mejor dirección novel

Estibaliz Urresola Solaguren por 20.000 especies de abejas

Itsaso Arana por Las chicas están bien

Álvaro Gago por Matria

Alejandro María por Te estoy amando locamente

Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez por Upon Entry (La llegada)

Mejor guion original

Estibaliz Urresola Solaguren por 20.000 especies de abejas

Michel Gaztambide y Víctor Erice por Cerrar los ojos

Alejandro Marín, Carmen Garrido por Te estoy amando locamente

Félix Viscarret por Una vida no tan simple

Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez por Upon Entry (La llegada)

Mejor guion adaptado

Albert Val por El maestro que prometió el mar

Bernat Vilaplana, J.A. Bayona, Jaime Marques-Olarreaga, Nicolás Casariego por La sociedad de la nieve

Pablo Berger por Robot Dreams

Albert Espinosa, David Trueba por Saben aquell

Isabel Coixet, Laura Ferrero por Un amor

Mejor música original

Natasha Arizu por El maestro que prometió el mar

Arnau Bataller por La paradoja de Antares

Michael Giacchino por La sociedad de la nieve

Alfonso de Vilallonga por Robot Dreams

Andrea Motis por Saben aquell

Mejor canción original

Eco - Compositores: Xoel López por Amigos hasta la muerte

Chinas - Compositores: Marina Herlop por Chinas

El amor de Andrea - Compositores: Álvaro Benito Baglietto, David "El Indio", Guille Galván, Jorge González, Juanma Latorre y Pucho (Vetusta Morla), Valeria Castro por El amor de Andrea

La gallinita - Compositores: Fernando Moresi Haberman,Sergio Bertran por La imatge permanent

Yo solo quiero amor - Compositores: Rigoberta Bandini por Te estoy amando locamente

Mejor actriz protagonista

Patricia Lopez Arnaiz por 20.000 especies de abejas

María Vázquez por Matria

Malena Alterio por Que nadie duerma

Carolina Yuste por Saben aquell

Laia Costa por Un amor

Mejor actor protagonista

Manolo Solo por Cerrar los ojos

Enric Auquer por El maestro que prometió el mar

David Verdaguer por Saben aquell

Hovik Keuchkerian por Un amor

Alberto Ammann por Upon Entry (La llegada)

Mejor actor de reparto

Martxelo Rubio por 20.000 especies de abejas

Juan Carlos Vellido por Bajo terapia

José Coronado por Cerrar los ojos

Álex Brendemühl por Creatura

Hugo Silva por Un amor

Mejor actriz de reparto

Ane Gabarain por 20.000 especies de abejas

Itziar Lazkano por 20.000 especies de abejas

Ana Torrent por Cerrar los ojos

Clara Segura por Creatura

Luisa Gavasa por El maestro que prometió el mar

Mejor actriz revelación

Xinyi Ye por Chinas

Yeju Ji por Chinas

Clàudia Malagelada por Creatura

Sara Becker por La contadora de películas

Janet Novás por O corno

Mejor actor revelación

Brianeitor por Campeonex

Julio Hu Chen por Chinas

Matías Recalt por La sociedad de la nieve

La Dani por Te estoy amando locamente

Omar Banana por Te estoy amando locamente

Mejor dirección de producción

Pablo Vidal por 20.000 especies de abejas

María José Díez por Cerrar los ojos

Margarita Huguet por La sociedad de la nieve

Eduard Vallès por Saben aquell

Leire Aurrekoetxea, Luis Gutiérrez por Valle de sombras

Mejor dirección de fotografía

Gina Ferrer García por 20.000 especies de abejas

Valentín Álvarez por Cerrar los ojos

Pedro Luque por La sociedad de la nieve

Bet Rourich por Un amor

Diego Trenas por Una noche con Adela

Mejor montaje

Raúl Barreras por 20.000 especies de abejas

Ascen Marchena por Cerrar los ojos

Andrés Gil, Jaume Martí por La sociedad de la nieve

Fátima de los Santos por Mamacruz

Fernando Franco por Robot Dreams

Mejor dirección de arte

Izaskun Urkijo por 20.000 especies de abejas

Curru Garabal por Cerrar los ojos

Carlos Conti por La contadora de películas

Alain Bainée por La sociedad de la nieve

Marc Pou por Saben aquell

Mejor diseño de vestuario

Nerea Torrijos por 20.000 especies de abejas

Maria Armengol por El maestro que prometió el mar

Mercè Paloma por La contadora de películas

Julio Suárez por La sociedad de la nieve

Lala Huete por Saben aquell

Mejor maquillaje y peluquería

Ainhoa Eskisabel, Jone Gabarain por 20.000 especies de abejas

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Montse Ribé por La sociedad de la nieve

Eli Adánez, Juan Begara por La ternura

Caitlin Acheson, Benjamín Pérez, Nacho Díaz por Saben aquell

Sarai Rodríguez, Noé Montes, Óscar del Monte por Valle de sombras

Mejor sonido

Eva Valiño, Koldo Corella, Xanti Salvador por 20.000 especies de abejas

Tamara Arévalo, Fabiola Ordoyo, Yasmina Praderas por Campeonex

Iván Marín, Juan Ferro, Candela Palencia por Cerrar los ojos

Jorge Adrados, Oriol Tarragó, Marc Orts por La sociedad de la nieve

Xavi Mas, Eduardo Castro, Yasmina Praderas por Saben aquell

Mejores efectos especiales

Mariano García Marty, Jon Serrano, David Heras, Fran Belda, Indira Martín por 20.000 especies de abejas

Eneritz Zapiain, Iñaki Gil 'Ketxu' por La ermita

Pau Costa, Félix Bergés, Laura Pedro por La sociedad de la nieve

Mariano García Marty, Jon Serrano, Juan Ventura, Amparo Martínez por Tin & Tina

Raúl Romanillos, Míriam Piquer por Valle de sombras

Mejor película de animación

Dispararon al pianista (They Shot The Piano Player), de Cristina Huete, Fernando Trueba, Javier Mariscal

El sueño de la Sultana, deChelo Loureiro, Diego Herguera, Fabian Driehorst, Isabel Herguera, Iván Miñambres, Mariano Baratech

Hanna y los monstruos, de Ángeles Hernández, David Matamoros, Lorena Ares

Momias, de Cleber Beretta, Francisco Celma, Jordi Gasull, Juan Jesús García Galocha "Galo", Marc Sabé, Pedro Solís, Toni Novella

Robot Dreams, de Ángel Durández, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé, Pablo Berger, Sandra Tapia

Mejor película documental

Calta Palace - José Antonio Hergueta, Leticia Salvago Soto

Contigo, contigo y sin mí - Amaya Villar Navascués, Carlo D'Ursi

Esta ambición desmedida - Antón Álvarez, Cristina Trenas, Isabel Utrera Alfaro, María Rubio, Patricia Alfaro, Rogelio González, Santos Bacana

Iberia, naturaleza infinita - Arturo Menor, Cristina Menor

Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias - Claudia Pinto Emperador, Iván Martínez-Rufat, Joana M. Ortueta, Jordi Llorca, Óscar Bernàcer, Pilar Llorca

Mejor película iberoamericana

Alma viva - Portugal

La memoria infinita - Chile

La pecera - Puerto Rico

Puan - Argentina

Simón - Venezuela

Mejor película europea

Aftersun - Reino Unido

Anatomía de una caída - Francia

Las ocho montañas - Italia

Safe Place - Croacia

Sala de profesores (The Teachers' Lounge) - Alemania

Mejor cortometraje de ficción

Aunque es de noche - Dirección: Guillermo García López. Producción: Damien Megherbi, David Casas Riesco, Justin Pechberty, Marina García López, Pablo de la Chica

Carta a mi madre para mi hijo - Dirección: Carla Simón. Producción: María Zamora

Cuentas divinas - Dirección: Eulàlia Ramon. Producción: Anna Saura

La loca y el feminista - Dirección: Sandra Gallego. Producción: María del Puy Alvarado, Penélope Cristóbal

París 70 - Dirección: Dani Feixas. Producción: Alba Forn, Dani Feixas

Mejor cortometraje documental

Ava - Dirección: Mabel Lozano. Producción: Mabel Lozano

BLOW! - Dirección: Neus Ballús. Producción: Miriam porté, Neus Ballús

El bus - Dirección: Sandra Reinac. Producción: Jaume Fargas Coll, Valérie Delpierre

Herederas - Dirección: Silvia Venegas Venegas. Producción: Juan Antonio Moreno Amador, Silvia Venegas Venegas

Una terapia de mierda - Dirección: Javier Polo. Producción: Javier Polo, Jorge Acosta, Juanjo Moscardó Rius, Maxi Valero, Nathalie Martínez

Mejor cortometraje de animación

Becarias - Dirección: Marina Cortón, Marina Donderis, Núria Poveda. Producción: Iván Madolell, Leticia Montalvá, Pablo Muñoz Naharro, Vicente Mallols

To bird or not to bird - Dirección: Martín Romero. Producción: Chelo Loureiro, Iván Miñambres

Todo bien - Dirección: Diana Acién Manzorro. Producción: Diana Acién Manzorro, Rocío Benavent Méndez

Todo está perdido - Dirección: Carla Pereira, Juanfran Jacinto.Producción: Álvaro Díaz, David Castro González, Jorge Acosta