Cinco películas de Mariano Ozores que son clásicos de la comedia popular española

El director de cine Mariano Ozores ha fallecido a los 98 años en su domicilio de Madrid. El también guionista y escritor, miembro de un clan mítico de nuestro cine en el que también figuran sus hermanos José Luis y Antonio y sus sobrinas Emma y Adriana, todos ellos intérpretes, fue galardonado con un Goya de Honor en 2016 y "uno de los directores más solicitados de la época gracias a la rentabilidad de sus películas", como afirman desde la Academia de Cine.

Fue, además, uno de los directores más prolíficos del país. Es el segundo que más películas ha firmado en España, con 96 cintas a su nombre en total. Sus producciones eran simples, baratas y, sobre todo, rápidas. A menudo, el rodaje lo llevaba a cabo en cuatro semanas y la producción duraba un par de meses como mucho. "Escribía los guiones de sus proyectos cuando llegaba a casa de grabar otro, así podía realizar varios títulos al año", dice el comunicado de la Academia. En el año 1982, por ejemplo, llegó a rodar seis cintas: 'Padre no hay más que dos', 'Cristóbal Colón de oficio… descubridor…', 'El primer divorcio', 'Todos al suelo', 'El hijo del cura' y '¡Que vienen los socialistas!'. Para recordarle, esta es una selección de cinco de sus películas más emblemáticas:

'Cómo está el servicio' (1968)

Vicenta (Gracita Morales), es un chica de pueblo que llega a Madrid para trabajar de sirvienta, no tiene suerte y no termina de establecerse como empleada en ninguna casa decente. En una visita al médico se enamora locamente de su hijo y decide quedarse a trabajar en su casa, pero el chico, interpretado por José Sacristán, pese a las atenciones de Vicenta, no parece corresponderle. Mientras tanto, Manolo (José Luis López Vázquez), un primo de Vicenta que trabaja como enfermero, se dedica a embaucar a varias muchachas trabajadoras que le entregan su sueldo todos los meses porque les ha prometido comprar un piso antes de casarse con ellas.

'Manolo la nuit' (1973)

Cinta emblemática de lo que se conoció como 'landismo', aquella serie de películas que fiaron su éxito al talento para la comedia y al tirón que tenía Alfredo Landa como encarnación del 'español medio', el actor navarro se metía aquí en la piel del tal Manolo, que mientras trabaja en la Costa del Sol, se divierte y liga con las liberales turistas extranjeras. Mientras tanto, su esposa Susana (María José Alfonso) se encuentra en Madrid presa del aburrimiento y los celos. Influenciada por su despiadada hermana (Josele Román), simulará un embarazo con otro hombre para darle una lección.

María José Alfonso y Alfredo Landa en una escena de 'Manolo, la nuit'. / ARCHIVO

'Los bingueros' (1979)

Amadeo, empleado de banca, y Fermín, que cobra el paro y se gana la vida con pequeños trabajos, llegan a la conclusión de que el bingo puede ser la solución de todos sus problemas económicos. Es probablemente la más popular de las nueve películas que Mariano Ozores hizo con Fernando Esteso y Andrés Pajares, que actuaban juntos por primera vez y a los que convertiría en una de las parejas cómicas más importantes de la gran pantalla. El bingo había llegado a España y, con él, la fiebre del juego. 'Los bingueros', que pertenece a ese género tan español conocido como el destape, fue la película más taquillera de 1979 en España. Además de Pajares y Esteso, participan otros importantes cómicos de la época, como su hermano Antonio Ozores o Florinda Chico.

Fernando Esteso y Andrés Pajares en 'Los bingueros'. / ARCHIVO

'Yo hice a Roque III' (1980)

Siempre atento a las modas, Ozores rodó 'Yo hice a Roque III' justo después de que se estrenara en España 'Rocky II', segundo capítulo de la exitosa saga estadounidense en torno al boxeador encarnado por Silvester Stallone. Aquí, Roque Tercero (Andrés Pajares) es un gorrón que vive en casa de su amigo Federico (Fernando Esteso) y su familia. Para deshacerse de él de una vez por todas, Federico planea convertir a Roque en un campeón de boxeo debido a su pasado como púgil aficionado. Entre Federico y Paco (Antonio Ozores), el dueño del gimnasio donde entrenan, consiguen liar a Roque para que acepte pelear contra Kid Botija (Dum dum Pacheco), el campeón de España de peso wélter.

'¡Que vienen los socialistas!' (1982)

Verano de 1982. En una pequeña ciudad española produce conmoción el anuncio de las próximas elecciones, y, sobre todo, la predicción de que los socialistas van a ganar por goleada. Los distintos partidos políticos de centro y de derecha aspiran a ganarse los favores del delegado del PSOE en la zona. En el reparto aparecen nombres como José Sacristán, Luis Escobar, Antonio Ozores y Jenny Landa, entre otros.