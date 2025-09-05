Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ceremonia

La próxima gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el Fòrum de Barcelona

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha anunciado la fecha y el escenario en una rueda de prensa junto al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la presentación de los Goya 2026.

EFE

Barcelona

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha revelado este viernes que la próxima gala de los premios Goya se celebrará el 28 de febrero en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, en el Fòrum de la capital catalana.

Méndez-Leite, acompañado del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y de la consellera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Sònia Hernández, ha explicado en rueda de prensa que se daban "todas las razones" para celebrar la edición número 40 en Barcelona por el "impulso" y "talento" de la producción cinematográfica desde Cataluña.

"El cine catalán nos come por los pies", ha añadido el presidente de la Academia sobre el poderío del cine catalán, que ejemplifica el hecho de que las tres últimas preseleccionadas para los Oscar sean producciones catalanas ('Sîrat', de Óliver Laxe; 'Romería', de Carla Simón; y 'Sorda', de Eva Libertad).

