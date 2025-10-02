Películas de espías y el proyecto más humano de Dwayne Johnson concentran los estrenos de cine

Varios estrenos españoles profundizan en el género del thriller, ya sea a través del espionaje contra ETA, la España tardofranquista o las bandas juveniles, en una semana en que llega a los cines la película en la que Dwayne 'La Roca' Johnson da una dimensión dramática a la carrera de luchador.

'The Smashing Machine': Dwayne 'La Roca' Johnson

Ben Safdie ('Oppenheimer') consiguió el León de Plata a la mejor dirección en Venecia con esta película que Dwayne 'La Roca' Johnson anhelaba para interpretar un papel que fuera más allá de las películas grandes y taquilleras.

En la cinta, junto a Emily Blunt, da vida a una estrella de las artes marciales mixtas ('wrestling') en los 90, en una época en la que la lucha no tenía ni los seguidores ni la importancia que tiene en la actualidad.

'La sospecha de Sofía': una de espías en el franquismo

Esta es una película de espías, tema que apasiona al director de cine Imanol Uribe ('Días contados'), y también evoca la Europa dividida por el muro de Berlín, la España franquista y tardofranquista y la revolución de 1968 en París.

En esta adaptación de la novela del mismo nombre de Paloma Sánchez-Garnica, Álex González y Aura Garrido dan vida a una pareja cuya vida se ve alterada cuando él recibe una carta en la que descubre que su madre no es quien pensaba y viaja a Berlín Este para conocerla.

'Parecido a un asesinato': Nada es lo que parece

Este thriller español dirigido por Antonio Hernández ('En la ciudad sin límites') también llega a las pantallas. Blanca Suárez ('Disco, Ibiza, Locomía'), Eduardo Noriega ('Reina Roja') y Tamar Novas ('Clanes') protagonizan esta inquietante historia construida como un puzle del que ningún personaje tiene todas las piezas, y que únicamente podrá resolver el espectador.

'Un fantasma en la batalla': Una infiltrada de la Guardia Civil

Agustín Díaz Yanes ('Sin noticias de Dios') rueda la vida de una agente infiltrada en ETA durante 12 años. Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil protagonizan esta historia que cuenta la labor que agentes de la Guardia Civil desarrollaron clandestinamente en las filas de la organización y que desembocó en la operación Santuario, uno de los mayores hitos de la lucha contra la banda terrorista.

'Maleficio (La regla de Osha)', bandas juveniles

Un thriller de terror sobrenatural dirigido por Ángel González ('Compulsión') y protagonizado por Mariela Garriga ('Misión Imposible-Sentencia Mortal') y Blas Polidori ('La sociedad de la nieve'). Crea un nuevo imaginario donde se mezcla la realidad de la delincuencia callejera y las bandas juveniles con los tintes sobrenaturales de la santería.

'Adorable', multipremiado cine noruego

El debut de la de la directora noruega Lilja Ingolfsdottir ha obtenido premios como Mejor Película Noruega, además de en Karlovy Vary y Pekín. Maria hace malabarismos con cuatro hijos y una carrera exigente mientras su segundo marido, Sigmund, viaja todo el tiempo. Cuando, tras una agria discusión, este le pide el divorcio, Maria deberá enfrentarse a sus miedos y aprovechar la oportunidad para conocerse a sí misma, crecer y aprender a aceptarse.

'Extraño río', un debut que destacó en Venecia

La película debut de Jaume Claret Muxart gustó en su estreno mundial en la Sección Orizzonti del Festival de Venecia. Rodada en el curso del río Danubio, desde Baden Württemberg hasta Austria, pasando por Baviera, y protagonizada por el debutante Jan Monter, retrata el viaje de emancipación de un adolescente durante unas vacaciones familiares en bicicleta.

'Münter y el amor de Kandinsky', una artista silenciada

Dirigida por el cineasta alemán Marcus O. Rosenmüller, esta historia se centra en la figura de Gabriele Münter, artista clave del expresionismo alemán y cofundadora, junto a Wassily Kandinsky, del movimiento Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), si bien ella ha tenido hasta ahora mucho menor reconocimiento histórico.

Taylor Swift: 'The Official Release Party of a Showgirl'

La cantante estadounidense Taylor Swift presenta una mirada entre bastidores a la grabación de su disco 'The Life of a Showgirl'.

'Dolores Ibárruri. Pasionaria', un documental

Dirigido por Amparo Climent, este documental da una visión profunda y humanizada de Dolores Ibárruri, Pasionaria, presidenta del Partido Comunista de España y una de las figuras políticas más icónicas del siglo XX, a través de sus propias intervenciones y las de Carmen Calvo, Cristina Almeida o Julieta Serrano.

'Las corrientes paralelas': represas en el Mekong

Documental del francés Pablo Chavanel sobre la proliferación de represas hidroeléctricas en el río chino de Mekong, diseñadas para suministrar energía a las megalópolis vecinas, que está obligando a Samnang, el líder de una comunidad indígena, a luchar por su supervivencia y la de la naturaleza.

'Dora: Aventuras mágicas en el Reino de las Sirenas'

Cuatro nuevos episodios en los que Dora y su amigo el mono Botas se convierten en sirenas para hacer nuevos amigos bajo el agua, además de uno con temática de cumpleaños en el que el dúo explorador se embarca en una misión para encontrar la tarta de cumpleaños perdida de Dora.

'El sueño de Emma', un drama del argentino Germán Vilche

Luthien Ramos, Sebastián Arzeno y Verónica Intile protagonizan un drama dirigido por el argentino Germán Vilche ('Pasaje de vida'). Emma y su papá Marcos viven en una casa humilde cerca de Buenos Aires. Emma está ensayando una obra de Shakespeare en el colegio y sueña con viajar a Londres. Un día sucede lo impensado, la maestra le consigue una beca de intercambio cultural con Inglaterra. La idea de estar separados los desarma y juntos tendrán que aprender otra forma posible de amar.

'Avatar: El sentido del agua', un reestreno para calentar

El próximo 19 de diciembre se estrena 'Avatar: Fuego y ceniza', y este viernes se calientan motores con la anterior entrega, esto es, la segunda: 'Avatar: el sentido del agua', de 2022. Dirigida igualmente por James Cameron, la película retoma la historia de Jake y Neytiri, quienes, esta vez como pareja adulta y con cinco hijos adolescentes, tienen el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

'La divina Sarah Bernhardt', biopic de una diva del teatro

Esta película dirigida por el francés Guillaume Nicloux se sitúa en 1915, cuando Sarah Bernhardt es la primera estrella mundial, libre, moderna y excéntrica. Entre la leyenda y la fantasía, Sarah Bernhardt nos cuenta la historia de amor que marcó su vida.