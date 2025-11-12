El Papa va al cine; ¿cuáles son las películas favoritas de León XIV?

El Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, residencia oficial del Papa, se convertirá el sábado en una pequeña sucursal de Hollywood. Docenas de representantes del mundo del cine, entre ellos los directores Spike Lee, George Miller, Giuseppe Tornatore y el catalán Albert Serra, mantendrán ese día un encuentro con León XIV con el fin de "profundizar en la relación" entre el séptimo arte y la Iglesia católica y de "explorar las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos", según un comunicado difundido por el Vaticano.

En vísperas de esa reunión, que se enmarca en los actos del Jubileo 2025, el Papa ha hecho público en el canal de TikTok de 'Variety' un breve vídeo en el que desvela cuáles son sus cuatro películas favoritas de siempre. No es una selección muy sorprendente ni demasiado sofisticada: '¡Qué bello es vivir!' (1946), de Frank Capra, en la que un ángel con estatus de becario evita el suicidio de James Stewart al enseñarle cómo su vida ha tenido un efecto benéfico en la de sus familiares, amigos y vecinos; 'Sonrisas y lágrimas' (1966), de Robert Wise, sobre una monja novicia que cuelga el hábito por amor a un militar austriaco retirado con siete hijos y todos juntos cantan y se enfrentan a los nazis; 'Gente corriente' (1980), de Robert Redford, que relata los esfuerzos de una familia por mantenerse unida tras la muerte en accidente del hijo mayor, y 'La vida es bella' (1997), de Roberto Benigni, historia de un judío italiano que, internado en un campo de concentración junto a su hijo de cuatro años, trata de convencer a este de que todo es un juego.

James Stewart y Donna Reed en '¡Qué bello es vivir!'. / EPC

León XIV tendrá ocasión de hablar sobre esas y otras películas el sábado con los actores y directores que acudirán al Palacio Apostólico. Estos son algunos de los nombres que, según fuentes vaticanas, han confirmado su asistencia al encuentro: Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Chris Pine, Adam Scott, Monica Bellucci, Alison Brie, Dave Franco, Maria Grazia Cucinotta, Spike Lee, George Miller, Gus Van Sant, Giuseppe Tornatore, Matteo Garrone, Judd Apatow, Gaspar Noé, Marco Bellocchio, Emir Kusturica, Liliana Cavani, Abel Ferrara, Wang Bing, Pawel Pawlikowski y el catalán Albert Serra, autor, entre otras películas, de 'El cant dels ocells', que aborda en clave iniciática el viaje de los tres Reyes Magos de Oriente.

El pasado viernes, el Papa ya recibió en audiencia en el Vaticano al actor estadounidense Robert De Niro, de 82 años.