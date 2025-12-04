Estreno de cine
Crítica de 'Supernatural': tras la pista de André Malby, sanador y chamán tan fascinante como cuestionado
De New Hampshire a Cuevas de la Luz pasando por Biarritz, el documental de Ventura Durall sigue los pasos del supuesto clarividente
Quim Casas
'Supernatural'
Dirección: Ventura Durall
Género: Documental
Estreno: 5/12/2025
★★★
"Una vez volé por la habitación de un hospital, con Demeron intrevenoso, no, no fue sobrenatural", cantaba el fallecido Vic Chesnutt en su tema de 1993 ‘Supernatural’. Lo utiliza Ventura Durall en la película del mismo título, una curiosa no ficción sobre un personaje contemplado desde distintos puntos de vista. Se trata de André Malby (1943-2008), quien fue definido como homeópata, chamán, sanador y clarividente. Durante una parte del filme, el punto de vista corresponde a la actriz catalana Anna Alarcón, que de pequeña sufrió anorexia y fue ‘sanada’ por Malby.
Pero ‘Supernatural’ empieza con los planos de un hombre que limpia un arco en su casa estadounidense. Es Marthurin, el hijo de Malby, quien nunca ha creído en lo que hizo su padre. Pero sigue su pista, habla con amigos y familiares, recuerda a su madre también fallecida, observa desde la distancia a aquellos que creen en los procesos de Malby. ¿Sanador o fantoche? ¿Místico o impostor? Los recuerdos y experiencias de Anna y Marthurin se entrecruzan y colisionan, aunque ambos buscan el sentido de la magia.
Durall lo filma todo desde esa misma distancia, sin enjuiciar a nadie, de New Hampshire a Cuevas de la Luz pasando por Biarritz, siguiendo, como los dos protagonistas, el rastro de alguien que sigue siendo un enigma.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El escritor Alfonso Goizueta visita Zaragoza: 'A los once años le pedí a mi madre que buscara un profesor de griego para leer la 'Ilíada'
- Karina Rodríguez, tras ser nombrada embajadora de Zaragoza: 'No me invitaron a ir ni me llegó el premio, pero me quedo con el cariño de la ciudad
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: 'Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
- La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver calcinado en Plasencia de Jalón