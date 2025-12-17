Nuevo seísmo en Hollywood: los Premios Oscar se verán en YouTube a partir de 2029

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y YouTube han firmado un acuerdo plurianual que otorgará a YouTube los derechos globales exclusivos de los Premios Oscar®, comenzando en 2029 con la 101.ª ceremonia de los Premios Oscar, ha anunciado la academia en un comunicado.

Los Premios Oscar, incluyendo la cobertura de la alfombra roja, el contenido tras bambalinas, el acceso al Baile de los Gobernadores y más, estarán disponibles en vivo y de forma gratuita para más de 2 mil millones de espectadores en todo el mundo en YouTube. YouTube ayudará a que los Premios Oscar sean accesibles a la creciente audiencia global de la Academia mediante funciones como subtítulos y pistas de audio disponibles en varios idiomas, informan los organizadores del evento más importante del mundo del cine.

La colaboración también incluirá acceso global a los Premios de los Gobernadores, el Anuncio de Nominaciones a los Premios Oscar, el Almuerzo de Nominados a los Premios Oscar, los Premios Estudiantiles de la Academia, los Premios Científicos y Técnicos, entrevistas con miembros y cineastas de la Academia, programas educativos sobre cine, podcasts y más.

Además, a través de esta colaboración integral, la iniciativa Google Arts & Culture facilitará el acceso digital a exposiciones y programas selectos del Museo de la Academia, así como la digitalización de componentes de la Colección de la Academia, la mayor colección cinematográfica del mundo. Será un auténtico centro neurálgico para los aficionados al cine y será accesible desde cualquier lugar del mundo.

“Nos entusiasma formar una alianza global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, declararon Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia. “Esta colaboración aprovechará el amplio alcance de YouTube e infundirá a los Óscar y a otros programas de la Academia con innovadoras oportunidades de participación, a la vez que honrará nuestro legado. Podremos celebrar el cine, inspirar a las nuevas generaciones de cineastas y brindar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes”. “Los Óscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que reconocen la excelencia en la narrativa y el arte”, afirmó Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube.

La colaboración de la Academia para los Oscar continuará con Disney ABC durante la 100.ª edición de los Oscar en 2028, al igual que Buena Vista International de Disney.