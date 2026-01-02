Diez películas de estreno en plataformas que no te puedes perder en enero

Entre las propuestas en plataformas para este enero destacan dos 'thrillers' con repartos estelares: 'El botín', donde vuelven a reunirse Ben Affleck y Matt Damon, y 'Los hermanos Demolición', coprotagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista. También la comedia romántica 'Gente que conocemos en vacaciones', adaptación de la novela homónima superventas, el 'thriller' asiático 'Vigilados (Stranger Eyes)' y varios documentales esperados. Uno es 'Art Spiegelman: el desastre es mi musa', sobre el autor de la célebre novela gráfica 'Maus', y el otro, '2000 metros hasta Andriivka', nuevo documental del director del oscarizado '20 días en Mariúpol'.

'Art Spiegelman: el desastre es mi musa', de Molly Bernstein y Philip Dolin Ambicioso documental, a cargo de los cineastas Molly Bernstein y Philip Dolin, sobre una de las figuras más importantes del mundo del cómic: el historietista estadounidense Art Spiegelman. Aunque abordan distintos aspectos de la vida y la obra del autor, los directores ponen el foco en su obra más importante, la novela gráfica sobre el Holocausto 'Maus', el primer cómic que fue galardonado con un Premio Pulitzer. Viernes 2, Filmin

'Gente que conocemos en vacaciones', de Brett Haley Comedia romántica que adapta la novela homónima superventas de Emily Henry. Cuenta la historia de unos viejos amigos (chico y chica) que, aunque viven en ciudades distintas, tienen la vieja tradición de pasar juntos cada año las vacaciones en un destino distinto. En su nueva escapada, Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth) se cuestionarán por primera vez si lo que les une es simplemente una buena amistad. Viernes 9, Netflix

'2000 metros hasta Andriivka', de Mstyslav Chernov Nuevo documental del fotoperiodista y cineasta ucraniano Mstyslav Chernov, director de la película ganadora del Oscar al mejor largometraje documental '20 días en Mariúpol'. El filme documenta la misión de un grupo de soldados ucranianos que deben atravesar un kilómetro y medio de bosque fortificado para liberar de las fuerzas rusas a una aldea estratégica. Viernes 9, Filmin

'Un juego de tres', de Chad Hartigan Comedia independiente sobre las relaciones personales y sentimentales en la actualidad. Muy bien recibida en su estreno en el festival South by Southwest (SXSW) de Austin, aborda con humor y de manera adulta temas como el compromiso y la maternidad. Las vidas de tres amigos de unos 30 años, dos chicas y un chico, se complican de forma inesperada tras hacer un trío sexual una noche. Viernes 9, Movistar Plus+

'The ballad of Wallis Island', de James Griffiths Agradable comedia dramática sobre la amistad y el arte como terapia. Tras ganar la lotería, un tipo muy melómano y nostálgico (Tim Key) decide contratar a su banda de música favorita, una pareja que se separó hace ya unos años, para que se reúnan y den un concierto en la isla donde vive. Tanto él como sus vecinos descubrirán pronto que el reencuentro entre los antiguos compañeros de banda (Tom Basden y Carey Mulligan) es muchísimo más complicado de lo que imaginaron. Lunes 12, Movistar Plus+

'El botín', de Joe Carnahan Ben Affleck y Matt Damon protagonizan y producen este 'thriller' policial. Dirigido por Joe Carnahan ('Narc', 'El Equipo A'), experto director de 'thrillers' y de cine de acción, gira en torno a un grupo de policías de Miami que, en el transcurso de una operación, encuentran una cantidad generosa de dinero. Ese hallazgo pondrá a prueba su integridad como agentes de la ley, sus valores y las relaciones entre ellos. Viernes 16, Netflix

'Incógnito', de Carmen Emmi Premio Especial del Jurado al mejor casting en la pasada edición del festival de Sundance, 'Incógnito' es un áspero 'thriller queer' que aborda asuntos como la homofobia. Primer largometraje del director y guionista Carmen Emmi, tiene por protagonista a un joven policía de incógnito (Tom Blyth) al que asignan la misión de detener a homosexuales. Empieza a sentirse atraído por uno de sus objetivos (Russell Tovey). Viernes 16, Filmin

'Vigilados (Stranger Eyes)', de Yeo Siew Hua Proyectado en la Sección Oficial del festival de Venecia y de la Seminci, 'Vigilados (Stranger Eyes)' es un cruce de 'thriller' sobre la hipervigilancia y drama familiar sobre la pérdida. Dirigido por el cineasta singapurense Yeo Siew Hua ('A Land Imagined'), gira en torno a un matrimonio que hace frente a la desaparición de su hija de 2 años. Tres meses después del terrible suceso, empiezan a recibir unas misteriosas grabaciones. Viernes 16, Filmin

'Secuestros: Elizabeth Smart', de Benedict Sanderson 'True crime' en torno a uno de los secuestros más terribles y mediáticos de los 2000, sobre el que ya existen otros documentales. Se trata del caso de Elizabeth Smart, raptada en su habitación en su casa de Salt Lake City, en Utah, en 2002 cuando tenía 14 años por una pareja que la tuvo en cautividad durante nueve meses y la sometió a todo tipo de abusos. El documental recuerda el caso y hace hincapié en las secuelas psicológicas que esa tragedia tuvo sobre Elizabeth Smart y su familia. Miércoles 21, Netflix