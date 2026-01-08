Cine
Los fundadores de la Academia de Cine, entre ellos, Ana Belén, Imanol Arias o Pedro Almodóvar, Medalla de Oro 2026
La Academia de Cine premiará con la Medalla de Oro 2026 a los 34 fundadores, entre los que se encuentran personalidades como Ana Belén, José Sacristán o Pedro Almodóvar, por su contribución al cine español
EFE
La Academia de Cine, que cumple este jueves 40 años desde su creación el 8 de enero de 1986, ha otorgado la Medalla de Oro 2026 a los 34 fundadores de los 87 profesionales del mundo cinematográfico que firmaron el acta fundacional.
Así, la actrices Ana Belén, Ángela Molina, Julieta Serrano, Fiorella Faltoyano, María Luisa San José, Helga Liné y María José Alfonso; los actores José Sacristán, Emilio Gutiérrez Caba e Imanol Arias; los directores Fernando Trueba, Jaime Chávarri, Gonzalo Suárez, Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Almodóvar y José Luis García Sánchez; o los guionistas Lola Salvador, Manuel Matji, Luis Ariño y Juan Tébar son algunos de las personalidades que conforman a los fundadores.
También los productores José Frade, Andrés Vicente Gómez, Hervé Hachuel, Ana Huete, José Antonio Sainz de Vicuña y Luis Megino; el director de fotografía José Luis Alcaine; los montadores Pedro del Rey y Miguel González Sinde; los directores y directoras de producción Marisol Carnicero y Carlos Orengo Llop; el compositor José Nieto; el maquillador Ramon de Diego Nieto; y el operador de cámara Alfredo Fernández Méndez recibirán el reconocimiento en un acto que tendrá lugar en primavera.
Cuatro décadas después de su creación, la Junta Directiva de la institución ha decidido reconocer a los fundadores con la Medalla de Oro, un premio que distingue a aquellas personas que han contribuido con su trayectoria profesional a mejorar el cine español en el aspecto industrial o artístico.
- El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
- El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
- Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
- La asociación que promueve el heavy en Zaragoza se apunta otro tanto con un concierto de primer nivel
- ¿Cuál es el objetivo 'sacrificado' por el Real Zaragoza en el mercado de enero?
- Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca
- Denuncian el hostigamiento a la alcaldesa de un pequeño pueblo de Zaragoza: 'Me están haciendo la vida imposible
- El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo