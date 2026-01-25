'Los domingos', mejor película dramática y 'La cena', mejor comedia en los premios Feroz

'Los domingos' ha obtenido el premio a mejor película dramática en los premios Feroz, en los que la película de Alauda Ruiz de Azúa ha obtenido un total de cinco premios; mientras que 'La cena' ha ganado el premio a mejor película de comedia y las series 'Yakarta' y 'Poquita fe' han sido las grandes victoriosas en televisión.

'Los domingos' ha sido la gran triunfadora de la noche en una gala de los Feroz que se ha celebrado en el Pazo da Cultura de Pontevedra, a la que han asistido más de 1.000 personas entre nominados, invitados y autoridades.

La gala, que ha sido retransmitida por La 2 de TVE y RTVE Play, ha tenido como presentadoras a Samantha Hudson, Petra Martínez, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris', unos maestros de ceremonias que han aportado humor, algunos mensajes reivindicativos y sobre todo han lanzado un proclama en favor de la diversidad y en rechazo de la violencia.

Los galardones que conceden la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), han colmado de reconocimientos a 'Los domingos', que ha ganado hasta cinco premios: mejor película dramática, mejor directora para Alauda Ruiz de Azúa, mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz, mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu y mejor guion.

"Esto es un milagro. Lo siento así", ha expresado la realizadora, que ha recordado que las películas "no se hacen solas, se hacen con los equipos".

Respecto al guion, ha afirmado que es "lo más complejo" que ha escrito nunca y ha compartido el premio con las personas que han apostado por películas que "nos remueven".

Por otro lado, López Arnaiz, que ha obtenido su cuarto premio Feroz, ha destacado la necesidad de dejar a las personas un espacio para ser ellas mismas y tomar sus decisiones y ha condenado las "dinámicas de maltrato hacia los menores"

'La cena', de Manuel Gómez Pereira, ha obtenido el premio a mejor película de comedia y 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, ha obtenido dos premios: el de mejor actor protagonista para Jose Ramon Soroiz y el de mejor actor de reparto para Kandido Uranga.

"Es una garantía trabajar con Moriarti. Quiero dedicar este premio a todos los Vicentes del mundo, deseo que encontréis vuestro sitio", ha declarado Goenaga.

'Sirat', dirigida por el gallego Oliver Laxe, ha acaparado una gran atención esta semana tras su nominación a mejor película extranjera y mejor sonido en los Premios Óscar; y en los Feroz ha sido reconocida con los galardones de mejor música original para Kangding Ray y mejor tráiler para Aitor Tapia.

"Quiero reivindicar a los mal llamados técnicos, son grandes artistas y grandes artesanos", ha declarado Laxe.

El documental 'Tardes de soledad', de Albert Serra, ha ganado el premio Arrebato de no ficción y el mejor diseño de cartel, mientras que el premio Arrebato de ficción lo ha obtenido 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe.

Galoe ha dedicado el Feroz a la comunidad de la Cañada Real, protagonista de su película, y ha recordado que se trata "del asentamiento irregular más grande de Europa", en el que más de 4.000 personas "llevan más de cinco años sin suministro eléctrico".

Por su parte, Serra ha afirmado que su documental quería retratar una realidad como una tábula rasa y, según ha dicho, "es mucho mejor que muchas películas de ficción".

En el apartado televisivo las grandes triunfadoras han sido 'Yakarta' y 'Poquita fe', pues cada una de las dos series se ha llevado a casa tres premios.

Además del galardón a mejor serie dramática, 'Yakarta' ha obtenido el premio a mejor guion para Diego San José, Daniel Castro, Fernando Delgado-Hierro y ha brindado a Javier Cámara su tercer Feroz como actor protagonista en una serie.

El intérprete ha destacado el trabajo de Elena Trapé, una directora "increíble", del guionista Diego San José y de la actriz Carla Quílez "el futuro de esta profesión".

Por otro lado, 'Poquita fe' se ha alzado como mejor serie de comedia y ha ganado el premio a mejor actriz protagonista para Esperanza Pedreño y el de mejor actriz de reparto para Julia de Castro.

"Me alegro que se haga series de gente buena, de la cotidianeidad. Hay que erotizar la bondad, porque hay mucha más gente buena, pero hacemos menos ruido", ha expresado de Castro en su discurso.

'Superstar' ha obtenido un premio, el concedido a Secun de la Rosa como mejor actor de reparto, en una ceremonia que ha homenajeado la carrera de la actriz Marta Fernández Muro, Premio Feroz de Honor este año.

Durante la gala, la presidente de la AICE, ha reivindicado la lucha del periodismo contra la desinformación, ha condenado el abuso de poder haciendo referencia a las acusaciones contra Julio Iglesias y ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Además, ha celebrado públicamente la nominación de 'Sirat' a los Óscar, y el hito que supone que Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas sean el primer equipo enteramente femenino de la historia en lograr nominación a mejor sonido en los premios de la Academia de cine americana.