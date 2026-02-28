Alfombra roja de los Premios Goya 2026: los vestidos más espectaculares y otras sorpresas, de Nieves Álvarez a Laura Escanes y Paula Vázquez

La alfombra roja de los Goya ha comenzado ya, casi cuatro horas antes de que dé comienzo la 40ª edición de los premios, que se celebran este sábado en el Auditori del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). Una de las primeras en llegar y pisar la alfombra ha sido Rosanna Zanetti, la modelo y esposa de David Bisbal, que ha lucido la mejor de sus sonrisas con un diseño de Toni Ward en blanco con cristales en la falda.

Muchos de los rostros clave de la ceremonia se han decantado por firmas nacionales para celebrar nuestra cinematografía.

Por ejemplo, Laura Escanes también ha sido de las primeras en posar. En su segunda vez en los Premios Goya la presenadora catalana ha vuelto a confiar en Yolancris (tal como hizo en las dos últimas Campanadas de TV3). Su color fetiche, de nuevo el rojo, con una espectacular silueta de princesa.

También ha sido más que puntual la comunicadora Inés Hernand, que ha posado luciendo una pegatina con el lema: 'Free Palestina', sobre un vestido negro troquelado, un lema que también han exhibido otros de los invitados.

Otros ejemplos de primeros artistas en lucir palmito han sido la nadadora Ona Carbonell, en rosa empolvado, y la pareja de actores Natalia Sánchez y Marc Clotet, elegantísimos.

A continuación, analizamos los 'looks' más glamurosos de la gala:

Laura Escanes, de Yolancris

Alfombra roja de los Premios Goya 2026 / Jordi Cotrina

Es su segunda vez de la presentadora catalana en los Premios Goya, y para una ocasión tan especial ha confiado en Yolancris (como en las Campanadas de TV3). Esta vez ha elegido un vestido de gala en crepe rojo con silueta princesa y escote palabra de honor estructurado. La falda volumétrica, construida con pliegues internos (y bolsillos escondidos, donde la 'influencer' ha guardado un 'gloss' y el móvil) y efecto globo, aporta movimiento escultórico y una presencia teatral característica de la 'haute couture'. Escanes ha completado el 'look' con joyas de Quera.

Rosanna Zanetti, de Toni Ward

Rosanna Zanetty. / EFE

La actriz venezolana y esposa de David Bisbal se ha se decantado por un vestido blanco de cuello halter y corte sirena de Toni Ward, calzado y bolso de Sophia Webster y joyas de Tiffany.

Dulceida, de Juan Carlos Pajares

Dulceida en la alfombra roja de los Premios Goya 2026. / Jordi Cotrina

La creadora de contenido y empresaria catalana ha elegido un diseño en 'Mocha Mousse' satinado, silueta recta y con escote palabra de honor de Juan Carlos Pajares, combinado con joyas de Del Páramo Vintage.

Marc Clotet y Natalia Sánchez, de De la Cierva y Nicolás

La pareja de actores Marc Clotet y Natalia Sánchez, en los Goya de Barcelona. / Jordi Cotrina

El matrimonio formado por los actores Marc Clotet y Natalia Sánchez han sido una de las parejas que han posado juntos en la alfombra roja. La interprete de Begoña en 'Sueños de libertad' ha apostado por un diseño blanco de De la Cierva y Nicolás, con escote 'bandeau', de 'tweed', volumen en la cadera y distintas capas en la parte baja de la falda. Ha completado el 'outfit' con zapatos de Lodi y joyas de Marina García. Clotet ha arriesgado con una camisa azul totalmente transparente.

Paula Vázquez, de Alejandro de Miguel

Paula Vázquez, en los Goya 2026. / Jordi Cotrina

La presentadora ha deslumbrado con un diseño azul eléctrico de corte sirena y cuerpo encorsetado de Alejandro de Miguel, hecho a medida con 2.000 cristales de Swarovski.

Nieves Álvarez, de Juana Martín

Alfombra roja de los Premios Goya 2026. Nieves Álvarez / Jordi Cotrina

La modelo española, una de las más elegantes siempre en todas las 'red carpets' de los Goya, esta vez no ha elegido a su diseñador fetiche y amigo, Stéphane Rolland, sino que ha confiado en Juana Martín, la creadora cordobesa que suele desfilar en la semana de Alta Costura de París. Como otras de las invitadas y nominadas, se ha decantado por el color del año, el Cloud Dancer, en un modelo arquitectónico espectacular que ha conjuntado con unos salones metalizados y joyas de Bvlgari.