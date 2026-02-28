Última hora de los Premios Goya 2026, en directo | Barcelona acoge este sábado la gran fiesta del cine español

La ciudad de Barcelona acoge este sábado, 26 años después, la gala de los Premios Goya. El cine español celebrará su gran fiesta en una ceremonia en la que parten como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas, y a 'Sirat', con once.

Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Gaizka Urresti, nominado por su documental sobre Eloy de la Iglesia: "Soy adicto a los Goya" El cine español se vestirá de gala este sábado como lo ha hecho los últimos 40 años. Los Premios Goya del Cine Español se entregarán en Barcelona en una ceremonia dirigida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini (Paula Ribó). Entre los nominados, habrá triple representación aragonesa, entre ellas la del documental de Gaizka Urresti, ‘Eloy de la Iglesia, adicto al cine’. (Seguir leyendo)

Así son Luis Tosar y Rigoberta Bandini, los encargados de presentar los Goya 2026 Apenas restan unas horas para que el cine español celebre su gran fiesta. Los grandes protagonistas de la gala ultiman los preparativos de cara esta noche, cuando tendrá lugar en Barcelona la 40ª edición de los Premios Goya. A la cita llegan como favoritas destacadas por número de nominaciones ‘Los Domingos’, con trece candidaturas, y ‘Sirat’, con once. (Seguir leyendo)

Los Premios contarán con la colaboración de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social La 40 edición de los Premios Goya contará con la colaboración de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. La institución informa en su página web que esta iniciativa se ha podido llevar a cabo gracias al acuerdo con La Caixa. Así, siete personas de Fundació Catalana de Síndrome de Down colaborarán con el equipo de dirección en el desencoche y acompañamiento de las personas nominadas, entregadores y personalidades que pasen por photocall, dando información a los invitados y apoyando al equipo de producción en el acceso a la sala de proyección y al auditorio.

El Gobierno destina 11.000 euros a acciones comunicativas vinculadas a los Goya, como felicitar a los nominados El Gobierno ha destinado 11.000 euros a acciones orientadas a la difusión de los Premios Goya 2026, como la felicitación a los nominados, según se detalla en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional.

Las 'pelis' favoritas y algunos datos más 'Los domingos' -de Alauda Ruiz de Azúa con trece candidaturas- y 'Sirat' -la cuarta película de Oliver Laxe con once candidaturas y pasaporte a los Óscar- protagonizan el duelo de esta edición. 'Maspalomas', 'La cena' y 'Sorda' son las otras candidatas a mejor película. En 2025, el Goya a la Mejor Película fue otorgado ex aequo a 'El 47' y 'La infiltrada', la gran sorpresa de la noche porque era una decisión inédita hasta entonces. Solo tres mujeres han ganado el Goya a la mejor dirección. Este dato podría cambiar si recibieran la estatuilla Alauda Ruiz de Azúa o Carla Simón. Miguel Rellán ganó el Goya a mejor actor de reparto en la primera edición por 'Tata mía', un premio que puede revalidar casi 40 años después por 'El cautivo'. Dos hermanos coinciden en el listado de candidatos. Ángela y Álvaro Cervantes aspiran a mejor actriz por 'La furia' y a mejor actor de reparto por 'Sorda', respectivamente.

La esfera política Ya están confirmados los invitados de la esfera política, encabezados por el presidente del Gobierno, Pedo Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, así como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Artistas confirmados Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina, Ángeles Toledano y la propia Rigoberta Bandini son artistas ya confirmados que pondrán música a la velada, aunque siempre queda margen para la sorpresa durante la ceremonia.

Entrega de premios y actuaciones musicales La entrega de premios comienza por Mejor Actriz de Reparto, y en séptimo lugar subirá al escenario Susan Sarandon, Goya Internacional; Gonzalo Suárez tendrá su momento en el ecuador de la gala, cuando se entrega del Goya en Honor; y los cuatro últimos galardones -previsiblemente ya de madrugada- son los más esperados: Actor Protagonista, Actriz Protagonista, Dirección y Película. La Academia ha fichado a más de 60 conocidos rostros para entregar la treintena de estatuillas, entre ellos a Victoria Luengo, Irene Escolar, Amaia Romero, Karla Sofía Gascón, Diego Luna, Eduard Fernández, Paco León, Eneko Sagardoy o Salva Reina.

Susan Sarandon, Goya Internacional y Gonzalo Suárez, Goya de Honor Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" que abarca cine, literatura y periodismo. Otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional. La Academia le otorga esta reconocimiento por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de "incuestionables" obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto. Ella recogerá el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, premio que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.