El 'biopic' de Michael Jackson, 'Sidosa' y 'El sonido de la caída' lideran la cartelera

La cartelera de esta semana divide sus estrenos entre miércoles, jueves y viernes con novedades como el 'biopic' de Michael Jackson, el documental de Eduardo Casanova para visibilizar el VIH y 'El sonido de la caída', Premio del Jurado (ex aequo con 'Sirat') en Cannes 2025.

'Michael', el 'biopic' del rey del pop

Protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, el 'biopic' muestra el viaje del rey del pop más allá de la música, desde el descubrimiento de su talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en el mayor icono de la industria musical.

El elenco del musical, filmado por el director estadounidense Antoine Fuqua ('Me llamo Muhammad Ali'), lo completa Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller y Colman Domingo.

'Sidosa', visibilizando el VIH

El actor Eduardo Casanova se sincera en este documental sobre su convivencia con el VIH desde su adolescencia. El periodista Jordi Évole le acompaña en la revelación más íntima y trascendente de su vida, que cuenta además con testimonios de su doctor, su enfermera y sus amigos.

El documental es una producción española a cargo de Lluís Galter y Màrius Sánchez que se plantea como un viaje catártico para desestigmatizar el VIH.

'El sonido de la caída', una historia de mujeres

Galardonada en Cannes con el Premio del Jurado (ex aequo con 'Sirat'), la historia sigue durante un periodo de cien años a cuatro mujeres jóvenes que residen en la misma casa en épocas distintas. La cinta explora la memoria y su funcionamiento a través de un relato que retrata varias generaciones.

Mascha Schilinski, una de las voces más prometedoras del nuevo cine alemán, regresa a la gran pantalla con su segundo largometraje tras su ópera prima 'Dark Blue Girl'.

'La ahorcada', un 'thriller' sobrenatural

La cantautora Rosa Martín se suicida en el jardín de Fran, un examante que la rechaza tras aprovecharse de ella. Para vengarse, su fantasma permanece en la mansión de Fran, lo que convertirá la vida de este y de su familia en un auténtico infierno.

Con un reparto encabezado por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, la cinta está dirigida por el aragonés Miguel Ángel Lamata ('Los Futbolísimos').

'Turno de noche', una pandemia terrorífica

Un hongo mutante altamente peligroso escapa de una instalación de alta seguridad vigilada por dos jóvenes empleados. Acompañados por un veterano agente de bioterrorismo, deben sobrevivir al turno de noche más frenético para salvar a la humanidad.

El actor Liam Neeson se une a Joe Keery ('Stranger Things') y Georgina Campbell ('Barbarian') en esta comedia de ciencia ficción dirigida por el estadounidense Jonny Campbell.

'Casi todo bien', la vida cambia en un instante

Hilario es un escritor frustrado de 40 años que vive atrapado entre la nostalgia por la literatura clásica y el cinismo ante el mundo editorial. Ante su poco éxito como escritor, se gana la vida trabajando en una librería e impartiendo talleres de escritura 'online', pero su suerte cambiará cuando conozca en una fiesta a una chica que le animará a cambiar su vida.

Dirigida por los argentinos Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet, la película cuenta con un reparto compuesto por Marcel Borrás, Silma López, Lorenzo Ferro, Julián Villagrán y Secun de la Rosa.

'Kraken: El libro negro de las horas', basada en un 'bestseller'

Dirigido por Manuel Sanabria ('Hotel Bitcoin') y Joaquín Llamas ('Perdona si te llamo amor'), la trama sigue al inspector retirado Unai López de Ayala, alias Kraken, quien recibe una llamada anónima que cambiará el curso de su pasado familiar. Protagonizada por Alejo Sauras y Maggie Civantos, completan el reparto Natalia Rodríguez, Natalia Millán, Aitziber Luma, Martín Urrutia, Ana Gracias y Fernando Soto.

De producción española, la película se basa en la exitosa saga literaria de Eva García Sáenz de Urturi, que incluye títulos como 'El silencio de la ciudad blanca' o 'Los ritos del agua'.

'Después de Kim', suspense y duelo

El nuevo trabajo de la española Ángeles González-Sinde ('El comensal'), protagonizado por Darío Grandinetti y Adriana Ozores, con la participación de Christina Rosenvingne. Juan y Gloria, divorciados y distanciados, vuelan desde Buenos Aires a España tras recibir una noticia devastadora que les embarcará en un viaje en el que tendrán que superar las diferencias del pasado.

Basada en la novela homónima de la propia directora, la película aborda el duelo, la culpa y las segundas oportunidades a través del reencuentro de una expareja marcado por la pérdida.

'Zona 3', la inteligencia artificial controla el futuro

El director francés Cédric Jimenez ('Zona 3') regresa con este 'thriller' policíaco de ciencia ficción ambientado en un París futurista basado en la novela de Laurent Gaudé.

Protagonizada por Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos y Louis Garrel, el filme muestra un París distópico controlado por la inteligencia artificial en el que dos policías deben unirse para resolver un asesinato.

'Maracuda', animación para los más pequeños

Una divertida y colorida cinta de animación que transcurre en la Prehistoria y sigue las aventuras del joven Maracuda en su camino hacia la madurez, donde la magia y la imaginación le acompañan en este viaje sobre la identidad y la búsqueda de un lugar en el mundo.

Está dirigida por Viktor Glukhushin ('Mi dulce monstruo') y coproducida entre Hungría y Rusia.

'Aisha no puede volar', el retrato de la migración

La ópera prima del director egipcio Morad Mostafa ('I promise you paradise'), se centra en la historia de Aisha, una cuidadora sudanesa de 26 años que vive en El Cairo. Allí será testigo de las tensiones entre migrantes y locales, y vivirá una relación de amor ambigua con un cocinero que trabaja en la clandestinidad.

'La risa y la navaja', deseo y relaciones de poder

El director portugués Pedro Pinho ('La fábrica de nada') dirige 'La risa y la navaja', rodada en 35mm. La película retrata el viaje de Sergio (Sérgio Coragem), un ingeniero medioambiental enviado a África Occidental para trabajar en un proyecto de construcción de carreteras. A medida que explora la diversidad y las dinámicas neocoloniales, su protagonista se verá envuelto en una relación desigual con dos habitantes de la ciudad.

'Quién vio los templos caer', de leyendas y fantasmas

Desde hace dos siglos, Chorrojumo deambula por las calles de Granada. Mientras espera bajo el sol alguna moneda, el que un día fue 'Rey de los Jitanos' se encuentra con Anas, un joven marroquí que busca la casas de sus antepasados, los últimos moriscos expulsados de Granada.

La directora española Lucía Selva firma este documental sobre la identidad perdida y el arraigo.

'Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir', buscando al poeta

El cantaor Miguel Poveda emprende un viaje real y profundo tras los pasos de Federico García Lorca en esta historia sobre un hallazgo histórico e inesperado. A lo largo de varios años, Poveda recorre las ciudades que marcaron la vida del poeta español más internacional y sigue sus pasos para establecer una conexión íntima y reveladora.

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Con texto de Alberto Conejero, el documental está dirigido por el propio cantaor y por el director español Manu Huelva ('Vivir sin permiso').