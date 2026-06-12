'Toy Story 5': Jessie, Woody y Lightyear contra las maquinitas

"Hasta ese momento no había visto nada semejante en animación. ¡Eran como personas reales!", comentaba Lindsey Collins sobre la impresión que le causó Toy Story, película que revolucionó el mundo de la animación hace ya treinta años e inauguró una saga que, el próximo miércoles 17 de junio, estrena su quinta entrega. "Ahora ves la primera y parece un videojuego barato", añadía Pete Docter que, más allá de la broma, destacaba la importancia de la hazaña realizada por Pixar en 1995. "En esa época casi nadie empleaba ordenadores para animar. Se utilizaba animación tradicional o stop-motion. Además, se tardaba mucho tiempo en hacer un solo fotograma. Ahora, sin embargo, podemos renderizar la película entera en menos de lo que se tarda en verla".

La quinta entrega de Toy Story dura una hora y cuarenta y dos minutos y, como sucede desde Toy Story 3, está protagonizada por Bonnie, la niña que se hizo cargo de los juguetes de Andy, después de que el dueño de Woody se marchara a la Universidad. "Nos planteamos que Andy continuase en las siguientes entregas, pero no acababa de encajar, sencillamente porque la gente que va a la Universidad no se lleva sus juguetes. Por eso, decidimos dar por acabada la era de Andy", recordaba Lindsey Collins, productora de Pixar que, junto a Pete Docter, productor ejecutivo de Toy Story 5 y director creativo de Pixar Animation Studios, se encuentran de gira promocional de esta nueva entrega. En ella, Bonnie se enfrenta a uno de los problemas que afecta a las relaciones sociales tanto de niños como de adultos: el ensimismamiento que provocan los dispositivos electrónicos y la consiguiente soledad que generan. Una situación que lleva a uno de los personajes a sentenciar que "la época de los juguetes ha llegado a su fin".

"Sí, estoy convencido de que es así", confirma Docter, ante la mirada atónica de Collins. "No, no, en realidad no lo creo", la tranquiliza entre risas. "De hecho, una de las ideas de la película es esa visión optimista de que el juego tradicional y la tecnología pueden coexistir", afirma Collins y Docter recurre a su propia experiencia para ejemplificar la explicación: "Cuando era un niño podía agarrar un boli y crear un personaje. Los niños proyectan su personalidad sobre las cosas y creo que eso va a seguir sucediendo porque es algo muy humano".

Descontrol parental

A pesar de su reticencia inicial y con la esperanza de que pueda ampliar su red de amistades, los padres de Bonnie deciden comprarle a Lilypad. Lo que nadie imagina es que esta tablet con aspecto de ranita inocente requiere, a diferencia de los demás juguetes, un control parental para evitar que su uso acabe dañando a la niña. Un marco argumental que consigue que esta entrega interpele a los niños y a sus padres.

"No estamos en contra de la tecnología. Es una realidad que hay que asumir. De hecho, una de las cosas que más me gustan de Lilypad es que, si bien es la antagonista de los demás juguetes, también intenta defender lo que, en su opinión, es mejor para la niña", comentan Collins y Docter, para quienes los dispositivos tecnológicos no son una competencia para la oferta de ocio que ofrece Pixar. "Es cierto que hace apenas diez años había menos distracciones y una mayor noción del tiempo que permitía tomarse las cosas con calma. Sin embargo, nosotros siempre nos hemos sentido cómodos con la evolución tecnológica porque entendemos que está al servicio del artista".

Cartel de 'Toy Story 5' / Pixar / Disney

Entre esas novedades tecnológicas surgidas en las tres décadas que separan Toy Story 5 de la primera película, está la inteligencia artificial. Una herramienta de gran utilidad para la compañía en la producción de sus películas, pero que es también utilizada por el público para hacer memes, chistes o dibujos al "estilo Toy Story".

"Bueno, supongo que tenemos que tomarlo como algo adulador, pero la verdad es que esos dibujos salen muy planos, muy deslucidos", comenta Docter con resignación. "En Pixar llevamos utilizando la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo para, por ejemplo, hacer renders —apunta Collins—, pero nunca para buscar atajos en el proceso creativo. Nuestra filosofía es que lo primero sea el criterio artístico para hacer cosas que nos emocionen y conecten con las personas que lo ven".

A pesar de ser una película coral, Toy Story 5 tiene tres protagonistas: la cowgirl Jessie, Bonnie y Blaze. Tres personajes femeninos, de los cuales dos están racializados. Un detalle que resulta llamativo en plena administración Trump, en la que las patrullas del ICE acosan a ciudadanos de origen latino o donde los republicanos impulsan reformas legales para reducir la presencia de afroamericanos en las instituciones públicas.

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"Bueno, este un tema espinoso. La gente que va al cine tiene todo tipo de ideologías. Nuestro trabajo es entretenerlos, que entren en la historia y contribuir a que se olviden de los problemas del mundo con películas que celebran la vida y el hecho de estar vivo", comenta Docter y Collins remata la explicación: "Es un tema difícil, pero destacaría que en esta película utilizamos una nueva tecnología para dibujar el cabello rizado para Blaze, que es uno de nuestros personajes favoritos de la película. A medida que avance esa tecnología, podremos dibujar mejores rizos para niños y adultos porque trabajamos en un estudio que ama a la gente y que busca representarlos de la manera más apropiada, lo que unas veces es más sencillo de hacer que otras".