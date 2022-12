Dirección Hirokazu Koreeda

Intérpretes Song Kan-ho, Bae Doona, Gang Dong-won

Estreno 21 de diciembre de 2022

La primera frase que escuchamos en ‘Broker’ es la siguiente: “No tengas un bebé si vas a abandonarlo’. Las primeras imágenes del filme pertenecen a una chica muy joven que, tras ciertas dudas, abandona a un recién nacido en un lugar en el que puede leerse caja de bebés. Dos mujeres la observan desde un coche y, a partir de este momento, seguirán todos sus movimientos. También entra en escena un policía. Después sabremos que los dos hombres que se han quedado con el niño se dedican a vender bebés a los mejores postores. Pero el relato vira enseguida hacia otra dirección, y no estamos haciendo un ‘spoiler’: la joven madre conoce a los dos individuos, estos se defienden argumentando que siempre buscan lo mejor para los bebés abandonados y, sin pausa ni interludio alguno, los tres realizan juntos un viaje de absoluto conocimiento en busca de los padres más idóneos para el pequeño.

Pero ‘Broker’ no va de tráfico de recién nacidos ni nada parecido. Hirokazu Koreeda, su director, no moraliza sobre la conducta de unos –que ganan de cuatro a 10 millones de wons surcoreanos en la ‘venta’ de cada niño– ni de otra, la madre que no debería haber tenido un hijo si va a abandonarlo para después, en una pirueta menos dramática de lo que parece, intentar recuperarlo. De hecho, aunque instalada en el drama, ‘Broker’ no es exactamente una película dramática. En todo caso, y esto viene siendo habitual en el cineasta nipón, la ausencia de prejuicios al encarar una historia como esta choca con un exceso de sensibilidad, muy peligrosa cuando puede convertirse en sensiblería.

Koreeda es el más internacional de los directores japoneses y aún se está internacionalizando más. Su anterior filme, ‘La verdad’, lo rodó en Francia con Juliette Binoche, Catherine Deneuve y Ethan Hawke, y ‘Broker’ es una producción surcoreana protagonizada por tres estrellas de esta cinematografía, Song Kan-ho (‘Parásitos’), Bae Doona (‘The host’) y Gang Dong-won (‘Península’). Él, a su manera, explorando similares sentimientos en territorios variopintos, sigue realizando también sus viajes de conocimiento.