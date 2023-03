Director: Michael Morris

Intérpretes: Andrea Riseborough, Marc Maron, Andre Royo y Allison Janney

Año: 2022

Estreno: 3/3/23

Puntuación: ★★★★

Cuando, en la manera de comunicar una película, se pone sólo el foco en la interpretación de su actriz principal, se corre el riesgo de transmitir la idea de que, en realidad, es lo único que vale la pena. Con 'To Leslie' pasa eso. La inesperada nominación al Oscar de Andrea Riseborough por su trabajo en esta película ha hecho que todo gire en torno a ella. Tiene sentido porque está espléndida en la piel de una madre alcohólica repudiada por su familia.

No hay tantos intérpretes que hayan encarnado la autodestrucción con la credibilidad, la huida de la caricatura, los matices y la templanza con los que ella lo hace. Su cara desencajada, su cuerpo de animal herido, su entrega mental y física. Pero 'To Leslie' no es sólo ella. Sería una pena que los espectadores sospechen que es sólo una película correcta con una buena interpretación. El debut de Michael Morris, ambientado en un pueblo de Texas, tiene la caligrafía de un cine indie americano muy estándar. Pero no es una película intercambiable. Es notable. Tiene personajes –en los que el director y los actores creen– y está contada a través de ellos.

Es hermosa en su manera de hablar de segundas oportunidades, de la culpa, de las familias que elegimos. Su reparto es impecable, y no es casual que el cómico Marc Maron, que siempre ha compartido cómo superó sus adicciones, encarne al hombre que cree en Leslie, que ve a Leslie. Su interpretación es conmovedora. En tiempos de cinismo, 'To Leslie' tiene además el don de resultar exótica por la calidez y el optimismo con los que Morris mira a sus olvidados.