'Romería', de Carla Simón: diarios, recuerdos y realidades

'Romería' Año: 2025 Dirección: Carla Simón Intérpretes: Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa Estreno: 5/9/2025 ★★★★

La joven Marina que interpreta Llúcia Garcia, el alter ego de Carla Simón a los 18 años, viaja hasta Vigo en el verano de 2004 para conocer a la familia de su padre biológico. Lo que vive y experimenta allí con sus tíos, sobrinos y abuelos se alterna con las imágenes de dos décadas atrás que restituyen la experiencia de su madre, la relación con el padre, la familia, la heroína y el sida. Marina lee las páginas del diario materno que, en realidad, es también un diario reconstruido, una ficción que parte de la realidad: la propia Simón ha escrito este diario a partir de las cartas que conserva de su madre.

‘Romería’ es la tercera entrega de la trilogía que la directora catalana ha dedicado a sus orígenes con una y otra familia, la biológica y la de adopción; tres filmes distintos que reparan esa memoria individual y familiar. Se distancia, tanto por ambientación y situaciones como por el tono, de la segunda, ‘Alcarràs’, y conecta en muchas cosas con la primera, ‘Estiu 1993’, de la que puede verse como una continuación 11 años después. La niña de aquel primer filme se llamaba Frida. La muchacha del tercero, Marina. Es lo mismo, todas son Carla enfrentadas a unas vivencias, generalmente de aprendizaje y conocimiento, que son, adaptadas al relato cinematográfico, las de la realizadora.

Se impone en ‘Romería’ un tono más o menos naturalista y cercano, pero las repetidas imágenes que se nos muestran de un edificio muy alto cerca del mar, construcción que adquiere poco a poco una relevancia casi mítica, nos avisan de la posibilidad de un tratamiento distinto, el que se apodera de la última parte del filme, aquella que muestra en crudo la tragedia de toda una generación.

