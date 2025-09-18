Crítica de 'Small things like these': un inmenso Cillian Murphy frente al yugo religioso

'Small things like these' Director: Tim Mielants Intérpretes: Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley, Emily Watson Año: 2024 Estreno: 19 de septiembre de 2025 ★★★

Las Lavanderías de la Magdalena fueron instituciones financiadas y administradas a medias entre el estado irlandés y la Iglesia Católica en las que, desde mediados del siglo XVIIII y hasta 1996, fueron encarceladas y maltratadas -y a menudo despojadas de sus bebés- alrededor de 30.000 mujeres que el clero consideraba descarriadas o de mal vivir. Adaptación del aclamado relato de Claire Keegan, la nueva película de Tim Mielants reflexiona sobre el riesgo que entraña hacer lo correcto y el peligro que supone no hacerlo a través de la mirada de un hombre que, en las navidades de 1985, descubre lo que sucede en el interior del convento de su localidad y debe decidir entre quedarse callado o arriesgarse a perderlo todo -su trabajo, su reputación, el bienestar de su mujer y sus cinco hijas- enfrentándose a las poderosas monjas que han comprado el silencio de toda la comunidad.

Con ese fin, rentabiliza al máximo a su actor protagonista, Cillian Murphy, que se sirve principalmente de silencios elocuentes y gestos sutiles para transmitir tanto el tumulto que recorre la mente de su personaje como la inmensa carga que su alma soporta. Su impecable trabajo es la principal baza de una película que, por otra parte, no llega a imprimir su relato de suficiente tensión dramática, y que corre el riesgo de trivializar la terrible realidad que rememora a través del trazo grueso al que recurre para retratar a la autoridad religiosa.

Suscríbete para seguir leyendo