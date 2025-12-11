Estreno de cine
La historia imposible de un ladrón que se refugió durante semanas en una tienda de juguetes
Jeffrey Manchester, interpretado por Channing Tatum, debe vivir durante varias semanas escondido en una tienda de la cadena de juguetes Toys R Us
Quim Casas
‘Roofman: Un ladrón en el tejado’ (2025)
Dirección: Derek Cianfrance
Intérpretes: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage
Estreno: 12/12/2025
Puntuación: * *
Aunque parte de una situación real poco convencional y tiene algún chiste privado bastante divertido –el protagonista diciéndole a la mujer que ama que una chica como ella nunca se enamorará de alguien que lleve una camiseta de Spider-man, cuando la mujer en cuestión está encarnada por Kirsten Dunst, la novia del hombre araña en los filmes con Tobey Maguire–, ‘Roofman’ acaba estirándose más de la cuenta con su peripecia sentimental y no le saca todo el partido posible al protagonista y su contexto.
Este no es otro que vivir durante varias semanas escondido en una tienda de la cadena de juguetes Toys R Us. Es lo que hizo Jeffrey Manchester, a quien Channing Tatum da vida en la estela de sus composiciones primarias en filmes como ‘Magic Mike’. Y lo hizo escondiéndose de la policía tras fugarse por la cárcel. La condena fue por atracar más de 60 tiendas de McDonald’s entrando por el tejado.
De las alturas pasa a una superficie pequeña, pero convenientemente adecentada, donde se refugia y hasta vive con comodidad. Sin duda es una peripecia inusual y que funciona durante parte del metraje, pero se torna blanda innecesariamente y dilapida mediante clichés la originalidad inicial de la propuesta. No deja de ser otro caso de historia real que parece la más inverosímil de las ficciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mítica bocatería de Zaragoza abre su tercer establecimiento en un nuevo barrio en plena expansión
- Una empresa aragonesa de venta de carne de jabalí: 'Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina; me recuerda a las vacas locas
- Reabre al público (y con nuevo nombre) uno de los espacios más emblemáticos del Parque Grande de Zaragoza
- La empresa armamentística Instalaza abandona el centro de Zaragoza y cierra un convenio para construir 155 nuevas viviendas
- La crónica del Valencia Basket-Casademont Zaragoza: la remontada de nuestras vidas (63-70)
- Mariona Ortiz, eufórica tras la gesta: 'En este equipo somos muy de creer
- Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
- El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato