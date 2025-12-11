‘El sendero azul’, una gozosa odisea contra el edadismo y la tiranía

'EL SENDERO AZUL' Puntuación: 4 Director: Gabriel Mascaro Reparto: Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás, Adanilo Año: 2025 Estreno: 12 de diciembre de 2025

No es costumbre que el cine distópico ofrezca el tipo de vitalismo y luminosidad que exhibe el cuarto largometraje de Gabriel Mascaro mientras protesta contra el edadismo y avisa de los posibles efectos futuros del autoritarismo y la obsesión por la productividad. Ambientada en un futuro no muy lejano en el que Brasil aparta de la circulación a sus mayores para que no interfieran en el crecimiento económico, la película acompaña a una anciana que cruza la Amazonía huyendo de ese destino. Mientras navega entre el realismo mágico y la picaresca, esta versión marítima de una 'road movie' dibuja tantos giros y sinuosidades como el río que la vehicula, y en el proceso presenta una sucesión de encuentros sorprendentes que ayudan a la heroína a reinventarse.

Mascaro -que ya imaginó un mañana controlado por un estado represivo pero pretendidamente protector en su película inmediatamente anterior, 'Divino amor' (2019)- mantiene la acción en movimiento ágil para transmitir la urgencia que provoca saberse cerca del final, y entretanto esquiva hábilmente la cursilería y la condescendencia que el cine sobre la vejez suele aquejar.

'El sendero azul', asimismo, derrocha esa sensualidad tan habitual en el cine de su director, a través tanto de su mirada a los cuerpos como de imágenes imborrables de caracoles alucinógenos, peleas entre peces tropicales, parques de atracciones abandonados y casinos flotantes. Es en buena medida gracias a ello que, pese a la atmósfera sofocante que la envuelve, esta película transmite una euforia similar a la que experimentamos cuando decidimos desoír las normas para experimentar un momento de gozo. En última instancia, la clase de liberación por la que aboga no entiende de edades.