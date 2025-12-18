'Keeper': Osgood Perkins, hijo del protagonista de 'Psicosis', diseña una atmósfera precisa de terror

'Keeper' Dirección: Osgood Perkins Intérretes: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Kett Turton Estreno: 19/12/2025 ★★★

Osgood –u Oz– Perkins ha tenido que trabajar duro para desmarcarse de la imagen que persigue a todo hijo o hija de intérprete o cineasta famoso. El vástago de Anthony Perkins ha recogido el guante dejado por su padre como Norman Bates en 'Psicosis’'y ha construido, en relativo poco tiempo, una sólida carrera en los márgenes de un cine de terror reconocible y nada complaciente. Su revisión del cuento de Hansel y Gretel, 'The monkey' y sobre todo 'Longlegs' son buenas muestras de su inventiva. Con ‘Keeper’ riza el rizo con una historia reducida a su mínima esencia y diseñada a partir de la sugerencia o, en sus primeros pasajes, el fuera de campo que genera aún más incertidumbre.

El terror es en Perkins junior un estado de ánimo, una forma de concebir el movimiento de cámara y la disposición de los personajes. Es género, claro, con elementos sobrenaturales y una situación de base no muy original: la escapada romántica de una pareja a una lujosa y aislada cabaña en el bosque será cualquier cosa menos un fin de semana feliz. Eso ya lo sabemos. Incluso podemos intuir la resolución de los conflictos. Lo interesante es la atmósfera que el director crea con pocos elementos, el tratamiento del sonido y algunas imágenes ominosas antes que su algo precipitado y no tan original desenlace.