Estrenos de cine
'Keeper': Osgood Perkins, hijo del protagonista de 'Psicosis', diseña una atmósfera precisa de terror
El vástago de Anthony Perkins ha construido una sólida carrera en los márgenes de un cine de terror reconocible y nada complaciente
Quim Casas
'Keeper'
Dirección: Osgood Perkins
Intérretes: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Kett Turton
Estreno: 19/12/2025
★★★
Osgood –u Oz– Perkins ha tenido que trabajar duro para desmarcarse de la imagen que persigue a todo hijo o hija de intérprete o cineasta famoso. El vástago de Anthony Perkins ha recogido el guante dejado por su padre como Norman Bates en 'Psicosis’'y ha construido, en relativo poco tiempo, una sólida carrera en los márgenes de un cine de terror reconocible y nada complaciente. Su revisión del cuento de Hansel y Gretel, 'The monkey' y sobre todo 'Longlegs' son buenas muestras de su inventiva. Con ‘Keeper’ riza el rizo con una historia reducida a su mínima esencia y diseñada a partir de la sugerencia o, en sus primeros pasajes, el fuera de campo que genera aún más incertidumbre.
El terror es en Perkins junior un estado de ánimo, una forma de concebir el movimiento de cámara y la disposición de los personajes. Es género, claro, con elementos sobrenaturales y una situación de base no muy original: la escapada romántica de una pareja a una lujosa y aislada cabaña en el bosque será cualquier cosa menos un fin de semana feliz. Eso ya lo sabemos. Incluso podemos intuir la resolución de los conflictos. Lo interesante es la atmósfera que el director crea con pocos elementos, el tratamiento del sonido y algunas imágenes ominosas antes que su algo precipitado y no tan original desenlace.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- La dura confesión de un exzaragocista por su estado físico: 'Apenas puedo caminar
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Un histórico puesto del Mercado Delicias de Zaragoza cierra por jubilación tras 76 años: 'Hemos estado muy a gusto