Una magnética Jodie Foster salva la intriga ‘Vida privada’ de la nimiedad

VIDA PRIVADA Puntuación: 3 Directora: Rebecca Zlotowski Intérpretes: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric Año: 2025 Estreno: 19 de diciembre de 2025

El primer papel protagonista que Jodie Fosterinterpreta en francés -el cuarto de su carrera en esa lengua- le ofrece la ocasión de soltarse y ejercitar dotes cómicas apenas aprovechadas durante décadas de trabajo en el cine estadounidense. Las pone al servicio de una mezcla de intriga criminal algo tonta y estudio psicológico algo confuso que, en todo caso, funciona mucho mejor entendida como comedia romántica trufada de ‘slapstick’ sobre una mujer que se reúne con su ex, impecablemente encarnado por Daniel Auteuil.

Dicha mujer es una psiquiatra convencida, quizá para esquivar la culpa, de que el aparente suicidio de una paciente en realidad es un asesinato, y que solo ella puede descubrir al culpable. Sus ‘hitchcockianas’ pesquisas ofrecen enredos más que suficientes para dotar al relato de gran agilidad narrativa, pero no llegan a exhibir sustancia real. En todo caso, la directora Rebecca Zlotowski usa el elemento criminal solo como excusa para explorar lo que la doctora descubre sobre sí misma en el proceso.

El del terapeuta que lidia con sus propias neurosis es un personaje de manual, pero aquí Foster logra trascender el estereotipo dando verdadera vida a una mujer estoica y poco acostumbrada a mostrar sentimientos que de repente se vuelve impulsiva, irracional y emocional. Y entretanto, gracias a la irresistible química que comparte con Auteuil, permite que la película resulte mucho más divertida de lo que probablemente merece.