Estrenos de cine
Crítica de 'Tres adioses': Isabel Coixet dirige un melodrama luminoso ambientado en Roma sobre la vida, la muerte y el duelo
'Tres adioses' tiene por protagonista a Marta (Alba Rohrwacher), una mujer de unos 40 años que, en pleno proceso de separación de su pareja (Elio Germano), se entera de que tiene un problema de salud
Desirée de Fez
'Tres adioses'
Directora: Isabel Coixet
Reparto: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Francesco Carril, Silvia D’Amico, Sarita Choudhury, Galatea Bellugi, Pietro Sparvoli
Estreno: 6/02/26
★★★
Inspirada con libertad en el libro de Michela Murgia 'Tres cuencos: Rituales para un año de crisis', la nueva película de Isabel Coixet sigue una de las líneas clave de su filmografía. Se trata de hablar de los grandes temas –en este caso la vida, el amor, la muerte, el duelo– desde lo íntimo y cotidiano y poniendo el foco en los personajes. 'Tres adioses' tiene por protagonista a Marta (Alba Rohrwacher), una mujer de unos 40 años que, en pleno proceso de separación de su pareja (Elio Germano), se entera de que tiene un problema de salud. Esa noticia hace que se aferre con intensidad a la vida.
La analogía entre 'Tres cuencos' y 'Mi vida sin mí' (2003), una de las películas más emblemáticas de la autora, es evidente. El punto de partida es muy similar, pero es interesante ver cómo, más de 20 años después, Coixet aborda los mismos temas desde un lugar distinto. La cineasta ahonda en ellos con más serenidad y madurez, en sintonía con la edad de la protagonista (mayor que el personaje de Sarah Polley en 'Mi vida sin mí', una chica en la veintena). Esa serenidad da pie a una película sosegada, luminosa y sin excesos. Un melodrama contenido del que también hay que destacar la interpretación naturalista de los actores (y la química entre ellos, sobre todo entre Alba Rohrwacher y Francesco Carril) y la manera en la que Isabel Coixet concibe la ciudad donde sucede la historia, Roma, prácticamente como una extensión de los personajes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio
- ¿Vuelve la mili? Europa se rearma, el debate llega al aula y los alumnos aragoneses opinan
- Varios jóvenes se amotinan en un centro de menores de Zaragoza y obligan a intervenir a la Policía
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
- Así se quedó Ramón J. Sender sin Nobel de Literatura: una fuerte discusión con Cela y la frialdad de la Academia
- El exjugador del Casademont Zaragoza que anuncia su retirada a los 32 años