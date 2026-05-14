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Crítica de 'Jugada maestra': Una comedia negra cínica, pero sin malicia

Margaret Qualley en la película 'Jugada maestra'.

Margaret Qualley en la película 'Jugada maestra'.

Quim Casas

Barcelona

‘Jugada maestra’

Año: 2026

Dirección: John Patton Ford

Intérpretes: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris

Estreno: 15/5/2026

★★★

Un hombre en apariencia tranquilo, Becket (Glen Powell), se encuentra en la cárcel y le cuenta al capellán toda su historia cuatro horas antes de ser ejecutado. Así arranca ‘Jugada maestra’, remake puesto al día de una de las excelentes películas británicas que hizo la productora Ealing en los años 40 y 50, ‘Ocho sentencias de muerte’, en la que Alec Guinness interpretó a ocho personajes distintos, las ocho víctimas del protagonista.

Es una comedia negra y policíaca en torno a una venganza familiar con una herencia al final del camino. El guion es bastante cínico, pero le falta algo más de malicia. Para Becket, cuya madre fue desheredada antes de tiempo, se trata de podar algunas ramas del árbol genealógico, en brillante descripción. Lo hace por el dinero, pero también por el orgullo que le han cercenado. Su ascendencia, logros y crímenes están bien pautados, aunque sabemos que algo falló porque el protagonista está entre rejas cuando arranca el relato. Powell, también productor del filme, se siente a gusto en tipologías de estas características, como ya hizo en ‘Hit man’ de Richard Linklater. Margaret Qualley encarna a una estilosa mujer fatal, personaje transparente y extremadamente ambicioso que refuerza el cinismo de la historia desde su primera aparición hasta la última.

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