Estrenos de cine
Crítica de 'Supergirl': una mezcla de comedia posadolescente y acción espectacular que no llega a coger vuelo
La película, producida por James Gunn, trata de llevar a la superheroína a ras de tierra en un batiburrillo estético que no acaba de funcionar
Quim Casas
'Supergirl'
Dirección: Craig Gillespie
Intérpretes: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley
Año: 2026
Estreno: 26 de junio de 2026
★★
Imagino que cuando James Gunn convenció a Warner y DC para realizar el pasado año su 'Superman', ya tenía apalabrada una prolongación en formato femenino protagonizada por la prima de Kal El / Clark Kent. El resultado, 'Supergirl', es un filme plano y protocolario, con un sentido de la comedia que apenas cuaja, secuencias de acción rodadas un poco al bulto y una pasmosas aparición y desaparición de conflictos por lo que a los superpoderes de la prima Kara-Zor El se refiere.
La película, producida por Gunn, es mejor, eso sí, que la 'Supergirl' de 1984. El guion parte de la miniserie 'Supergirl: la mujer del mañana', escrita por Tom King y dibujada por Bilquis Evely. Pero el intento de llevar a la superheroína a ras de tierra, presentándola como una posadolescente de 23 años que rumia sus penas en alcohol en un planeta lejano, no funciona. Queda claro que el sol amarillo le otorga poderes, el sol rojo se los quita y el sol verde está a punto de matarla, pero es poco en un batiburrillo que utiliza ingredientes de 'Mad Max' y de las tabernas galácticas de George Lucas. Es una estética que aleja el filme de la imaginería habitual de los superhéroes, pero tampoco le da consistencia. Como no se la da Jason Momoa, convertido ahora en Lobo cuando antes ha sido tantas veces Aquaman.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- El antecedente que sobrevuela el caso Fuoli: el portero que fichó el Real Zaragoza y fue despedido horas después por un tuit sobre Ibai Gómez
- Ya es oficial: Real Zaragoza, Huesca y Teruel jugarán en el Grupo 2 de Primera RFEF
- Ya es oficial: adiós a una histórica travesía cerca de Zaragoza, la nueva avenida ya tiene fecha de apertura al tráfico
- Luto en el CD Oliver y en Viñedos Rhey por la muerte de Miguel Ángel en un accidente de tráfico en Zaragoza
- Un preso de Zuera confiesa en media hora un robo en un bar de Miralbueno y unas coacciones a una familia del Oliver
- Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza
- El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: 'Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable