Estreno de cine
'Omaha', una mirada serena pero demoledora a los estragos de la pobreza
El director Cole Webley se centra en los detalles y atmósferas de una tierra inclemente para mostrar la agonía de la quiebra económica
Nando Salvà
'OMAHA'
Director: Cole Webley
Reparto: John Magaro, Molly Belle Wright, Wyatt Solis, Talia Balsam
Año: 2025
Estreno: 17 de julio de 2026
Puntuación: ★★★★
Detrás de cada estadística sobre los índices de pobreza hay historias como la que cuenta esta película deprimente y cautivadora. Un hombre roto por la muerte de su esposa, desesperado por su situación, mete a sus dos niños y al perro en un coche prácticamente con lo puesto y deja el hogar para nunca volver; y en el viaje trata de nutrir a los críos con recuerdos amables mientras toma decisiones que ellos no entienden, e intenta con poco éxito esconderles la evidencia de que algo traumático está a punto de pasar.
El director Cole Webley se toma su tiempo para ir aumentando el voltaje emocional del relato mientras lo acerca a una conclusión que es previsible —porque es inevitable— pero aun así duele mucho. Entretanto, se ocupa menos de plantear sucesos narrativos de relieve que de observar detalles solo en apariencia pequeños, capturar las texturas y atmósferas de una tierra inclemente, y cazar en primer plano silencios que delatan desconcierto y mucho miedo. Aunque su búsqueda del lirismo por momentos se percibe algo formularia, desdeña otras afectaciones como el exceso dramático y el miserabilismo —de hecho, incluso se permite sugerir un tenue atisbo de esperanza—, y hasta prácticamente el final evita hacer sociología. Prefiere dejar constancia, de forma tan concisa y contenida como rotunda, de la vergüenza, el arrepentimiento, los dilemas extremos y la agonía que la quiebra económica provoca.
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Fuente: El Periódico
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