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Crítica de 'El coro de Praga': drama sobre la rivalidad entre dos hermanas y los abusos de poder

El filme checo es un relato de iniciación que encuentra en la música tanto un pretexto como una razón de ser

Una imagen de 'El coro de Praga'

Una imagen de 'El coro de Praga' / A Contracorriente

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Quim Casas

'El coro de Praga'

Dirección: Ondrej Provazník

Intérpretes: Katerina Falbrová, Juraj Loj, Maya Kintera

Año: 2025

Estreno: 21 de agosto de 2026

★★

Hay en 'El coro de Praga' distintas películas en una sola. Por un lado es un disimulado 'coming of age' cuyo protagonismo recae en Karolína, una joven checa de 13 años que tiene una bella voz de soprano y está fascinada por el director del coro, Vitek. Pero el filme es también la crónica de la rivalidad entre dos hermanas, Karolína y Lucie, dos años mayor que ella, que aspira a convertirse en la preferida del director. Hay más tramas y sentidos. Toda la familia (las dos hermanas y sus padres) viven únicamente para la música, y cualquier decepción cae sobre ellos como una losa. Y aunque no parezca ser el tema central, está el abuso de poder que Vitek puede ejercer en cualquiera de ellas.

Presentadas todas las cuestiones, el filme avanza con cierta indolencia, a nivel de verdaderos conflictos dramáticos, hasta que la acción queda instalada en una especie de refugio en lo alto de una montaña nevada donde las chicas del coro y su director pasan un par de semanas preparándose para una inminente gira estadounidense. Allí explotan todos los sentimientos, de Karolína hacia Vitek, de Lucie hacia su hermana, además del tejido previsible de relaciones entre el resto de las aspirantes a formar parte del coro de Praga. La música es a veces la excusa y, en otros, la única razón de ser del filme.

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Fuente: El Periódico

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