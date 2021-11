Hoy arranca la primera edición de Zaragoza Cachopo Fest, que se celebrará hasta el 21 de noviembre, y que entra dentro de la programación de festivales de la Zaragoza Food Fest que han ideado Balboa Media y La Tilde Comunicación. No se trata de un concurso, sino de un festival en el que 41 bares y restaurante de la capital y provincia de Zaragoza darán a degustar a la clientela su especialidad de cachopo.

Este curioso festival, ideal para todo aquel fan de esta variedad gastronómica, incluye tamaños y tipos de cachopos para todos los gustos, incluso uno vegano.

En su página web aparecen los 41 establecimientos que se han apuntado al festival, junto con el precio. Estos son solo algunos ejemplos, que nos recuerdan desde ComeCome Zaragoza: el Cachopoche de Rombo Zentral, que se puede tomar en el interior del local, con huevo poché trufado y salsa de mostaza de piquillo, por 14,90 euros; o el 'take away' del Cachopao del Restaurante Acicate relleno de queso, jamón, mermelada de pimiento y chopao de salsa de queso ahumado por 14 euros; o ya sin gluten el Cachopín Grilla@ de La Jaula de Grillos, de cecina D.O León con queso sin lactosa, patatica al pimentón, salsa de foie al oporto con virutillas de trufa y pan con tomate, a 4’50 euros.

Si seguimos leyendo, ahí están los del Kilauea, de Praga Vermutería, con jamón y queso holandés con un aire hawaiano; el Cachopo Burger del Mai Tai Exótico, 200 g de cachopo asturiano a los cuatro quesos con chip de jamón de Teruel, tomate rosa, berenjena caramelizada en ruibarbo y piquillos asados, por 12,95 euros. O el Cachopo Invaders del Blender Arcade de ternera del Pirineo, relleno de queso irlandés a la cerveza negra y bacon ahumado en pan de brioche de mantequilla con cebollas y pimientos asados y su salsa blender, por 9 euros.

Y si hablamos de tamaño, se puede realizar otra lista de preferencias. Porque desde ComeCome nos recuerdan que hay cachopos hasta para una mesa de cuatro personas. Y destacan el Zipichopo del Zipizape va relleno de jamón serrano, cuatro quesos, cebolla caramelizada y mayonesa trufada, por 15 euros; el Cachocuarte de Mama Carmina que va con ternera nacional, queso azul marinado con St. Germain, queso edam, tomates confitados, jamón ibérico y boletus flambeados al Calvados, por 24 euros; y El Cachopo De Goya de El Cocinero de Goya que está conformado por ternera de La Finca, jamón ibérico y queso provolone por 20 euros. En Alagón, el Fash propone un cachopo ‘Deluxe’ de ternera rellena de jamón, queso y pimiento.

Más de un kilo de ternera o a metros

No puede faltar el Mariachi de Derechupete, que concursó a nivel nacional, con un cachopazo de más de un kilo de ternera asturiana relleno de cecina de Wagyu y una suave salsa de cinco quesos con carne picada casera y un rebozado especial (adaptable a celíacos solo con reserva previa), por 38 euros.

O los Cachopos Metro de Ba Bax Cachopos y Tortillas, a elegir entre clásico con carne vaca madurada, cremoso de queso y jamón bodega; Cabrales, con cecina y cabrales; pollo asado con bacon y mozzarella o cachopo trufado con huevos fritos, carne de vaca madurada con jamón y queso trufado, a 80 euros el metro.

¿Quién da más?