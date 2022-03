«Demostrar la versatilidad de estilos de garnacha que tenemos en Aragón, con pequeños productores que apuestan por ella dentro y fuera de nuestras fronteras». Tal es el objetivo que ha llevado a Natalia Martínez y Rubén Martín, propietarios de Amontillado Winebar & Tienda –Hermanos García Mercadal, Local 5. Zaragoza. 976 876 793– a organizar la primera Garnacha Week de Zaragoza.

A lo largo de diez días, del 16 al 26 de marzo, este establecimiento especializado en vinos se convertirá en el lugar de la capital aragonesa donde más garnachas se pueden degustar. Se han seleccionado un total de 26: once por copa y quince divididas en cinco vuelos: un concepto que sirve para denominar una degustación de varios vinos que, en la mayoría de los casos, tienen relación entre sí.

«Garnacha Week es un proyecto que nace en Amontillado para dar difusión a garnachas más singulares de pequeños y medianos proyectos. Un sueño que nace para sumar. Consideramos que como winebar tenemos que hacer un evento que esté vinculado a la variedad más representativa en Aragón. Vamos a tener garnachas de todos los estilos, porque, aunque aquí hay mucha cantidad, es universal», explican los propietarios de Amontillado.

Todas las garnachas escogidas –14 de Aragón, ocho nacionales y cuatro internacionales– pertenecen a bodegas de pequeña y mediana producción. Además, a estos 26 vinos hay que sumarle los otros 50 que Amontillado ya tiene en carta, por lo que, con 76 vinos por copas, el winebar zaragozano también se convertirá, durante la Garnacha Week, en uno de los establecimientos con más vinos por copa de Aragón.

Vuelos y vinos por copas

Los cinco vuelos, de tres vinos cada uno, estarán divididos de la siguiente manera: Vuelo I edición Garnacha Week: Monasterio de Veruela-Moncayo, DOP Cariñena y Rubielos de Mora; Vuelo Fincas: Sant Sadurni d' Anoia, DOP Calatayud y Ayerbe; Vuelo por descubrir: DOP Navarra, Báguena y DOP Vinos de Madrid; Vuelo patrimonial: DOP Calatayud, IGP Valdejalón y vino de la zona de Calatayud; y Vuelo Nuevo Mundo: Swartland en South África, Valle del Elqui en Chile y Mendocino County en California. Los vuelos tienen precios que oscilan entre los 8,60 euros en medias copas y hasta 33 en copas enteras.

Las tarifas de las otras diez garnachas que estarán por copa oscilan desde los 3,85 hasta los 9,30 euros. Estos vinos también son de distintas procedencias y estilos porque abarcan tintos, espumosos, rancios, etc.: DOP Cariñena, DOP Calatayud, DO C Priorat, DOP Penedés, DOP Navarra, DOP Campo de Borja, DOC Rioja, Côtes du Rhône AOC.

Catas y degustaciones

Dentro de la Garnacha Week, que comienza el día 16 de marzo a las 12.00 horas, se desarrollarán varias propuestas de maridaje y menús exclusivos para los vinos, y distintas actividades como catas de vino –previa reserva– y degustaciones. Esta primera edición la inaugurará Manuel Castro, enólogo de la bodega Virgen de la Sierra, asesor enológico Bodem Bodegas y propietario de Lajas, el miércoles, 16, a las 20.30 horas con una cata maridada de cinco vinos y cinco platos, por 42 euros. Terroir Chloss 2021, con Croquetita de pimiento rojo asado y trucha; Las Margas garnacha blanca 2020, con Salmón marinado, coco, tomate, mango y maracuyá; Albada Finca Santos 2019, con Cuscús de setas, calabacín confitado y membrillo; y Lajas Finca El Peñiscal 2016, con Canelón de ragut de ciervo y frutos secos. Además de postre.

La segunda cata correrá a cargo del Master of Wine y propietario de Bodegas Frontonio, Fernando Mora, el miércoles, 23, a las 20.30 horas. Para asistir a las catas hay que reservar: winebar@amontilladovinos.com / 976 876 793.

En cuanto a las degustaciones de vino, la primera será el viernes, 18, a las 20.00 horas con el enólogo de Vinos Rubus, Juan Vicente Alcañiz, y la segunda tendrá lugar el viernes, 254, a las 20.00 horas, con el enólogo de Palmeri Navalta, David Cuartero. La última degustación será el sábado, 26, a las 20.00 horas, con la bodega Libre y Salvaje, de Almonacid de la Sierra, uno de los proyectos vinícolas más recientes de Aragón.