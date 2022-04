Hasta el final de la primavera, Mott donará un euro de cada una de sus ChesseMott vendidas a la oenegé Believe in Art. Creada por los hermanos Carcas, chefs y propietarios de Casa Pedro, que ejercen aquí de asesores gastronómicos, ha sido un éxito de ventas desde que su reciente incorporación a la nueva carta del establecimiento, por lo que la ha elegido la copropietaria Cristina Herrero, que desea que las donaciones fueran con uno de sus top ventas para conseguir una buena recaudación.

Según Javier Carcas, es «una hamburguesa muy equilibrada y pensada, en la que se ha querido dar un protagonismo total al queso, por lo que en su desarrollo se ha seleccionado una hamburguesa de 160 gramos de ternera de Carne de la Finca acompañada de una suave crema de queso Cabrales, queso Raclette, que le aporta un toque de acidez, cebolla caramelizada y emulsión de membrillo, como contrapunto dulce, todo ello, coronado por un crujiente finger de mozzarella». A lo que Luis Carcas ha apuntillado que «tanto en esta hamburguesa como en el resto de platos de la carta de Mott, todas las salsas y sofritos, son propios y caseros».

Believe in Art, es única a nivel nacional, ya que ningún otro proyecto de humanización de hospitales ha presentado tanta continuidad como éste, habiendo pintado en sus nueve años de existencia alrededor de ciento cincuenta murales en hospitales y centros sanitarios, siendo su proyecto más emblemático y conocido, la fachada del Hospital Materno Infantil de Zaragoza, tarea que desarrollan gracias a las donaciones de sus benefactores y que tal cual ha avanzado su coordinadora, Beatriz Lucea, «este año la acción de Believe in Art, se va a extender más allá de tierras aragonesas, con proyectos en Madrid, Barcelona y Bilbao».