Luisito's bar: la otra 'casa de Andalucía' en Zaragoza

El barrio del Arrabal de Zaragoza puede presumir de muchas cosas, sobre todo de una rica historia, cuyo origen urbano se remonta a la época romana, que le convierte en uno de los distritos con más solera de la capital. No en vano, sus vecinos no esconden su orgullo de pertenencia a poco que se 'rasque' en la conversación. Pero, además, pueden alardear de tener en sus calles la casa (no oficial) de Andalucía. Con permiso de la titular, claro, situada en el Actur y que focaliza las actividades más institucionales de esta autonomía.

El Luisito's bar desde otra posición, tampoco esconde los lazos con la comunidad del sur, tanto por estética como por parte de su propia historia. "El antiguo dueño era andaluz y parte de lo que hay viene de esa época. Yo trabajaba ya aquí y cuando lo dejó me ofreció quedarme con el establecimiento. Pero es que además, mis suegros son de Granada y eso también ha marcado la cocina que ofrecemos", relata a este periódico Luis Casado, que regenta desde 2019 junto con su mujer Pilar este negocio situado en la calle Valle de Zuriza, 15. Y es que los detalles no faltan. En el exterior, el toldo rojo que cobija la entrada lleva el nombre del famoso puente sevillano que también da nombre al barrio de la capital y al grupo de rock de mediados de los 70. El acceso está flanqueado por dos pizarras. A la izquierda, se ofrece un "almuerzo anticrisis" a cuatro euros y medio que por un euro más permite añadirle un pellizquito aragonés (longaniza) o andaluz (chorizo de córdoba). A la derecha, dos opciones: "El Bombazo" o "El Pelotazo". En el interior tampoco se da puntada sin hilo. Una espectacular imagen del Pilar y del puente de Piedra de Zaragoza convive con varias escenas y prendas del folclore sevillano. Y con Camarón. Un puntal imprescindible para entender al propietario. "Es una de las cosas más importante de mi vida y a nivel musical no tiene comparación", dice mientras muestra con orgullo una fotografía sobre un lienzo, obsequio del fotógrafo Ángel de Castro, de un concierto que el artista ofreció en Zaragoza en el año 1989. Tampoco faltan las bufandas del Sevilla. No en vano, el Luisito's es la sede oficial de la peña sevillista de Zaragoza. Cocina con alma andaluza El día a día en el Luisito's se nutre de la gente del barrio y donde no han faltado incluso clientes de renombre como el rapero Sho Hai que se han acercado a probar las reconocidas dotes culinarias de Luis y Pilar. Pero como todo bar de barrio, es durante el fin de semana cuando alcanza su mayor esplendor. "Suelen venir gente de fuera", comenta con sorna refiriéndose a los vecinos de otros barrios de la capital, prueba de que ha ido atesorando una buena fama detrás de los fogones pese a su corta trayectoria, pandemia mediante, como responsable máximo del negocio. View this post on Instagram A post shared by Zaragoza, Valle De Zuriza 15 (@luisitos_bar) "Lo mejor son los garbanzos con cigalas. Están espectaculares", comenta uno de los clientes asiduos pocos minutos de que el establecimiento abra en su turno de tarde. La carta es tan abundante y variada que cuesta elegir. Más si cabe si uno es de buen comer y echa un vistazo a las imágenes de los platos tanto en redes sociales como en el tablón perpendicular a la barra. "Las tostadas [tostaítas, mejor dicho] o las gambas al ajillo es otro de los aciertos seguros aquí", asegura otro parroquiano. Lo fundamental aquí es venir con gana, porque las propuestas no faltan. Desde pulpo a la brasa a sus arroces de marisco o sus tapas andaluzas. Huevos rotos con apariencia de tartar, champiñones al vino blanco y un sinfín de tapas del día que entran por los ojos a cualquiera. 11 Otro distintivo de la casa es el humor. Luis recuerda cuando, una vez que se superó los establecimientos de restauración pudieron abrir sus puertas al público una vez pasadas las primeras semanas de la pandemia, ofrecía a sus clientes la posibilidad de pedir PCR. No, no se trataba de las pruebas de las que nos hemos hecho expertos de un tiempo a esta parte. Se trataba de la adaptación gastronómica de la casa: pochas, costillas y Rioja. Una línea, que continúan, con el afán de sacar una sonrisa al cliente. "Tendedero de anchoas Luisito's. Novedad", anunciaba hace varias semanas su última propuesta en Instagram, acompañando a una foto donde cuatro anchoas, sujetas a un palo con sendas pinzas, escurrían el aceite sobre un pan tostado untado con tomate". View this post on Instagram A post shared by Zaragoza, Valle De Zuriza 15 (@luisitos_bar)