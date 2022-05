Ha comenzado la novena edición de Aragón Negro gastronómico, el capítulo culinario del Festival Aragón Negro, donde una treintena de participantes reinterpretan el género negro y se convierten en cómplices de una singular promoción de destinos turísticos. Entre la oferta se pueden encontrar hoteles, restaurantes que ofrecen cenas dramatizadas, cafeterías, panaderías, carnicerías, establecimientos solidarios, y escuelas de hostelería, con propuestas creativas y libertad de precios. Un año más, Ambar y Bodega Enate son las cervezas y el vino oficial de este certamen gastronómico. Asimismo, cabe destacar la implicación de la Asociación Celiaca Aragonesa, que ha propiciado la incorporación de propuestas exentas de gluten.

Víctor Lucea, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, ha asegurado que el FAN se ha convertido, tras nueve ediciones, en una «cita ineludible», que se extiende por toda la geografía aragonesa, mientras que Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, ha afirmado que el FAN «y en una excusa perfecta para hacer turismo, maridada con gastronomía».

Las propuestas se pueden encontrar desglosada en la página www.aragonegro.es, incluidas ofertas sin gluten – Contigo pan y cebolla, El Rincón de Sas, La Jaula de Grillos y Celebris, en Zaragoza, y Sobrelías, en Sabiñánigo.

Menús temáticos

Pero también los menús temáticos de la escuela TOPI todos los martes de este mes, la reinterpretación de la Gilda en el IES Miralbueno o las recetas inspiradas en películas como El Crack o Sed de Mal, en el IES Aurín, de Ateca.

En Alcolea de Cinca, El Portal propone guardar un secreto, mientras que, en Zaragoza, Aragonia Palafox recrea en su cocina la serie Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, y La Jaula de Grillos plantea un juego de cluedo mientras se cena. Otros establecimientos no nosteleros, como las Pastelerías Manuel Segura han creado el bombón Beso mortal, mientras que la carnicería de Illueca, Manolín, propone un cachopo inspirado en la película Seven. Por su parte, en Alloza, la Ojinegra ofrece un amplio programa que incluye hasta charlas y proyecciones, además de una jornada dedicada a la cocina de Madagascar. Así hasta completar una treintena de propuestas.