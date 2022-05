Sawadika es uno de esos restaurantes a los que hay que ir con la mente abierta y, sobre todo, dejarse sorprender. No solo por la particularidad del tipo de cocina que practica, una fusión entre sabores tailandeses, vietnamitas y chinos, sino también por las propias manos de su cocinero y propietario, Xiang Xheng. La prueba suele salir bien. "Muchas veces han venido chicos jóvenes con sus padres y al final acaban viniendo más los mayores porque les ha sorprendido la comida", ilustra.

La receta de este éxito no es flor de un día. Antes de recalar en Zaragoza por motivos personales, hace más de 15 años, Xheng trabajó durante otros 7 en Frankfurt (Alemania), donde aprendió, primero como uno más y luego como responsable de cocina, los trucos de la cocina que ahora practica en la calle Santiago de la capital aragonesa, al lado de la plaza del Pilar desde hace cuatro años.

"Lo primero que piensa la gente cuando oye hablar de comida tailandesa es en el picante, pero no es así, es mucho más", explica. Tanto es así, que Xheng dice estar trabajando en darle una vuelta de tuerca más a sus propuestas. Lo primero fue incorporar una amplia carta vegana al percibir que es un valor que cotiza cada vez más al alza en la gastronomía y, sobre todo, en las peticiones de los clientes, manteniendo los rasgos de la cocina de estas zonas de Asia.

Ese es el cambio más significativo en la evolución de su propuesta, pero, de cara a un futuro reciente, ya trabaja en las próximas apuestas: "Estamos trabajando en diferentes croquetas que tienen la particularidad de que no están hechas con harina de trigo, también en ofrecer ramen o caracoles con salsa de curry verde".

Uno de los espacios al que más cariño tiene Xheng es a la parte baja del restaurante. Allí, los detalles y rasgos tailandeses están cuidados con extremo detalle. "Todo está hecho con madera teca, muy típica de Tailandia, tallada a mano", explica. ¿El motivo? Mantener un rasgo distintivo con el resto de establecimientos de la capital -pocos- que hacen el mismo tipo de cocina.

"Ahora muchos restaurantes tienen una decoración muy moderna pero, si quieres tener comida tailandesa creo que la decoración tiene que ir en la misma línea. Quiero que cuando la gente se siente a comer, crea que ha viajado a Tailandia. La decoración forma parte de la cultura", apunta.

Espíritu colaborativo

Entre los valores por los que Xheng apuesta es la colaboración entre colegas y romper ese tabú del celo por las recetas propias. "Alguna vez algún compañero cocinero me ha preguntado cómo hago alguna salsa o algún plato y se lo he dicho. Si yo se lo cuento y ayudo, luego él también me va a enseñar cosas suyas", esboza.

Su máxima es que "cada uno tiene su mano" y va a aportar su toque particular a un plato, aunque partas de la misma base. "Es una forma de innovar constantemente. Si quieres hacer comida buena, no pienses que eres el mejor, aprende con diferentes tipos de comida. Solo así podrás mejorar", dice, abogando por una suerte de alianza de culturas gastronómicas y sabores.

Sumido en estos momentos en un conflicto por un plagio de su carta y nombre por parte de un establecimiento en Valencia, Xheng se reafirma en su filosofía, siempre desde la buena fe: "Creo que colaborar entre cocineros nos aporta a todos".