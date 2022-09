Como ya viene siendo habitual, la presentación de la fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cariñena, que cumple ya 90 años, fue el marco elegido para desvelar cuáles son los doce vinos representativos de la denominación a lo largo de la campaña.

De nuevo, el experto sumiller turolense Raúl Igual, Advanced Sommelier titulado en The Court of Master Sommeliers de Londres, fue el encargado de elegirlos tras una cata a ciegas. No son necesariamente los mejores vinos de Cariñena, ha recordado Igual, sino los más característicos. "Seleccionar los vinos que considero más representativos de una región que me apasiona ha sido un reto precioso".

Igual ha resaltado que cada bodega "interpreta las principales variedades plantadas y potencia lo autóctono apoyándose en el conocimiento y la experiencia" y destacó que los blancos "saben leer las variedades de uva y un clima cálido"; los tintos muestran las posibilidades de las uvas autóctonas garnacha y cariñena "interpretadas de diferentes formas en función de los objetivos de cada bodega y estilo de vino"; sin olvidar una mistela dulce de garnacha, que "recupera un estilo precioso, que ya en el siglo XIX se consideraba como uno de los vinos más representativos, pero que por razones comerciales se dejó de elaborar y que, sin embargo, espero (y deseo) que sea el punto de partida de la recuperación de un estilo precioso".

Así, la Colección Premium 2022 reúne ocho vinos tintos, tres blancos y un vino de licor de garnacha, elaborados por siete bodegas de la DOP Cariñena. En concreto, de Grandes Vinos, el blanco Anayón Macabeo, y los tintos Anayón Cariñena, Anayón Garnacha; de Bodegas Ignacio Marín, el blanco Elements Lluvia y el tinto Elements Tierra; Bodem Bodegas ofrece su Las Margas Garnacha Blanca; y más tintos de Hacienda Molleda –Hacienda Molleda Cariñena–, Bodegas Paniza –Paniza Última Garnacha y Viñas Viejas de Paniza– y Bodegas Covinca, con sus marcas Terrai OVC y Torrelongares Gran Reserva. Finalmente, Bodegas Hermanos Torcal aporta su mistela Aromas del Pilar.

Además de ser objeto de una poderosa campaña informativa, los doce vinos se podrán adquirir de forma conjunta, una petición de numerosos aficionados que se inició el año pasado, a través de la empresa aragonesa Grupo Alimentario El Portal.