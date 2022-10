Los vinos blancos superaron, hace mucho tiempo, aquel sambenito que los acusaba de ser los hermanos pobres de los tintos. Nadie duda ya de que hay vinos blancos excepcionales y en ello ha influido también el auge de distintas DO por toda España. En resumen, que ya no solo se bebe Rueda, sino que se aprecian los blancos atlánticos gallegos, las joyas del sur o las prodigiosas sutilezas del Mediterráneo. Pero como no está la cosa para grandes dispendios hemos pedido a Juanjo Soria, sumiller y jefe de sala del restaurante estrella Michelin Lienzo (Valencia), que nos haga una lista de la compra con blancos de menos de 10 euros. Esta es su selección.

Astobiza 2021 (DO Txakoli de Álava) "Se están haciendo cosas muy interesantes en las denominaciones de origen de txakoli. Me gustan porque se trata de vinos muy frescos y que van mucho más allá del chateo antes de la comida. Este de la bodega alavesa Astobiza va perfecto con pescados blancos con salsas a base de mantequilla para limpiar la boca después de cada bocado. Si queremos potenciar su acidez también podemos tomarlo con un ceviche". 8,90 €. Cucú cantaba la rana 2021 (IGP Vinos de Castilla y León) "Este vino de la bodega Barco del Corneta dignifica la uva verdejo. Está elaborado a partir de dos viñedos, uno situado en La Seca (Valladolid) y otro en Aldeanueva del Codolnal (Segovia), de diferentes edades y altitudes con lo que se produce un interesante equilibrio. Un blanco que va mucho más allá de la fruta tropical típica del verdejo: aquí aparecen notas minerales, toques anisados o a caramelo de limón. Un vino lleno de complejidad". 9,50 €. Atance Cuvée Nº 1 (DO Valencia) "Con un 70% de uva merseguera y un 30% de malvasía, es un blanco que resulta bastante mediterráneo. Lo que hace la merseguera es dar un punto floral y cremoso al vino, mientras que la malvasía aporta un toque dulce, lo que hace que no sea seco del todo. Un vino de la bodega Risky Grapes que va fenomenal con platos que tengan un toque dulce con ingredientes como maíz o boniato". 7,50 €. A flor e a abella 2021 (DO Ribeiro) "Monovarietal de la uva treixadura, es un blanco realmente curioso. Lo que tenemos es mucha frescura, una buena mineralidad y un toque ácido y cítrico. Es el clásico vino que aguanta un menú entero porque resulta muy versátil. Lo elabora la bodega Coto de Gomariz y, por cierto, antes se llamaba "the flower and the bee" Ahora lo han traducido al gallego". 9,50 €. Flor de Ahillas blanco 2021 (DO Valencia) "Estamos ante el vino 100% merseguera con la mejor relación calidad-precio del mercado. Se elabora a partir de uvas de viñas recuperadas del abandono y situadas a 900 metros de altura. Este blanco de Bodegas Terra D' Art resulta muy fresco y, a la vez, tiene mucho cuerpo. Pasa tres meses en barrica para coger carácter. Sorprende por su aroma a flores blancas. Va de cine con uno de los platos que tenemos en Lienzo: las quisquillas con maíz". 9,95 €. Ojo de Gallo 2019 (IGP Cádiz) "Su origen está en el mítico pago de Macharnudo en Jerez y su uva es la palomino fino, pero no es un vino generoso: es un blanco tranquilo que, sin embargo, tiene puntos en común con finos o manzanillas. El suelo de albariza le da a la palomino ese carácter mineral y esa frescura tan características. Me gusta mucho por su punto de flores secas que le vuelve a emparentar con los vinos de Jerez". 9,25 €. Fino Jarana (DO Jerez) "Vamos con un fino jerezano -que no hay que olvidar que son vinos blancos-. Este de la bodega Lustau me seduce desde el nombre: ¿a quién no le gusta una buena fiesta? Fresco, muy seco (como corresponde a los finos), sale al mercado con una crianza media de 4 años. Su maridaje clásico y obvio es el jamón, pero también va estupendamente con un plato de frutos secos o con una ración de mojama". 9,95 €. Dr Loosen Grey Slate (VDP Mosel-Saar-Ruwer) "Damos un salto hasta Alemania para recomendar un vino elaborado a partir de un 100% de uva riesling que es una perfecta puerta de entrada a este tipo de blancos centroeuropeos. En él encontramos frutas tropicales como lichi, maracuyá, fruta de la pasión... pero también carácter mineral. Es un vino muy redondo, seco y con una acidez interesante. Perfecto para tomarlo con sushi". 9,40 € Terraprima blanc 2019 (DO Penedés) "En este blanco de Bodega Can Ràfols dels Caus se mezclan tres uvas: xarel.lo, macabeo y malvasía de Sitges. Cada una juega un papel. La xarel.lo aporta estructura; la macabeo, un punto fresco; la malvasía de Sitges, aunque está en minoría, introduce notas a miel y a flores blancas. Además, la situación de las viñas, en el macizo del Garraf, hace que tenga un toque mineral. Muy rico con carnes blancas, pescados y mariscos". 8,90 € Baloiro blanco 2018 (IGP Vinos de Castilla y León) "La bodega Luzdivina Amigo elabora este vino blanco en Bierzo mezclando tres variedades: doña blanca, godello y palomino. Sí, en Castilla y León también hay palomino y, de hecho, allí a esta uva se la llama "jerez". Es un vino fresco, goloso y floral. Un blanco muy de andar por casa que yo me tomaría con un plato de macarrones con salsa de tomate y atún. Así de fácil". 9,30 €