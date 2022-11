Esta semana tengo que hablarles de Sevilla, pues acabo de volver de tierras andaluzas con Félix Artigas. Viajamos invitados por mi amigo Cisco Rodríguez del Naked and Famous para la Sherry Week 2022.

La idea de Cisco ha sido invitar a lo largo de una semana a amigos de fuera del marco de Jerez para que mostrásemos cómo trabajamos estos productos. Idea a mi parecer más que interesante cuando no buscas ver siempre lo mismo.

Cuando recibí la invitación pensé automáticamente en Félix, y en que sería una compañía maravillosa para esta aventura. Nuestra propuesta fue algo que ya habíamos realizado anteriormente en Moonlight (e)xperimental Bar pero que no habíamos sacado nunca fuera, fue un menú maridaje de cócteles y vinos, sin cocina, pues podemos realizar una experiencia plena con nuestra visión de que un cóctel también se puede comer. No voy a hablarles de lo que hicimos sino del vino de Jerez, aplicaciones y visión del mismo.

El vino de Jerez es un tesoro, una joya para el buen paladar, de sabores complejos y larga tradición. Fino, Amontillado, Oloroso, Palo Cortado, Pale Cream, Médium, Cream, Moscatel, PX, todos ellos diferentes y deliciosos, y no nos olvidemos de la Manzanilla, esa que tanto hemos bebido y disfrutado estos días en Sevilla.

Recordar lo vivido estos últimos días me hace pensar en lo importante de compartir momentos con gente especial, ahora mismo escuchando 'Concierto de Aranjuez: 2. Adagio' de Paco de Lucía, pienso en Cisco, Christian Pérez y Tony Navarro, seguro que sin ellos no habrían sabido tan sublimes las Manzanillas, y es que eso es beber, es compartir, no es emborracharte, es hablar, comer y reír, aprender de todos los que te rodean como bien dice mi ya buen e interesante amigo Jose Fernández de El Pintón.

Propuesta doble

Por ello la receta para esta semana serán dos, la primera es poner a enfriar una botella de buena Manzanilla y compartirla con varias personas especiales, un poco de jamón de Agnei (del que me declaro fan) y una buena conversación. Este es siempre el mejor ingrediente para una buena mezcla, la compañía.

Para la segunda receta les voy a proponer el clásico 'Adonis'. Está compuesto por:

60 ml de Fino seco

40 ml de Vermut rojo

2 Golpes de Bitter de naranja

Piel de naranja

Ponemos todos los ingredientes menos la piel de naranja en un vaso mezclador con hielo, removemos y servimos en una copa tipo Martini sin hielo.

Acabamos apretando la piel de naranja sobre el cóctel para aromatizar con los aceites esenciales.

Como recomendación les puedo decir que Jerez nos ofrece una cantidad enorme de vinos, prueben los diferentes tipos que antes he mencionado, pero siempre de calidad, hoy yo les digo uno de mis indispensables de Jerez, el Jalifa Amontillado Solera Especial 30 no es de este mundo. ¿Y un Adonis con Jalifa 30? Palabras mayores, amigos.