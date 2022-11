Borja Insa, coctelero y propietario de Moonlight Experimental Bar junto con Félix Artigas, sommelier de Gente Rara, tenían unos objetivos muy claros, tanto que los mantienen a día de hoy: siempre han querido -y quieren- sorprender, contar, transformar, despertar, inspirar, calmar, ofender, emocionar… teniendo como base su pasión por la coctelería y la bebida.

Para ello crearon b(e)Vida, un nuevo proyecto zaragozano que ya se presentó en septiembre y cuyos objetivos e inquietudes van desde motivar al público e incitar a la reflexión hasta convertirse en una fuente de inspiración para que la gastronomía y coctelería sea valorada como arte en todo el mundo.

Y, como ha llegado el momento de hacerlo… ¡comienzan las jornadas b(e)Vida! A partir del lunes 28 y hasta el domingo día 4 de diciembre, Zaragoza será la sede de una semana verdaderamente extraordinaria. Durante estos cinco días diferentes charlas, formación profesional, cenas maridadas, la ruta del cóctel, talleres abiertos a todo el público e incluso el estreno de un documental invadirán diversos puntos de la capital aragonesa con la asistencia, incluso, de diferentes personalidades de ramas artísticas variadas.

Como sabemos que no te quieres perder las Jornadas b(e)Vida, te traemos la programación semanal donde puedes informarte sobre las charlas, actividades y mucho más.

Lunes 28

La sala de columnas de la sede central de Caja Rural de Aragón (Coso 17) acogerá las diferentes charlas divulgativas en un formato de mesas redondas:

El valor de lo nuestro (12:00h)

El pistoletazo de salida lo dará esta charla, donde diferentes profesionales de diversos sectores y gremios reflexionarán en torno a un tema: ¿de verdad la hostelería tiene valor? La respuesta parece obvia, pero qué mejor que plantearse su valor a nivel turístico, cultural o gastronómico para hablar un poco más sobre el orgullo de lo que significa formar parte del sector, las diferentes visiones y la percepción que los ponentes tienen sobre sí mismos como hostelería, así como la que tiene el resto de personas sobre ellos. Intervienen: Cristian Palacio, propietario de Gente Rara, Jesús Solanas, propietario de Absentium, Nacho Méndez, bartender de Umalas, Carmelo Bosque, propietario de Lilias Pastia y Quemá, Carmen Urbano, directora general de promoción agroalimentaria del Gobierno de Aragón, José Miguel Urtasun, periodista.

El precio de trabajar en hostelería (13:30h)

Trabajar en hostelería es duro, sí, pero… ¿Qué supone a nivel mental trabajar dentro de unos cánones de exigencia y calidad máximos? Este será el tema de esta charla, en la que no solo estarán personas de la hostelería, sino también especialistas en psicología y en la que el esfuerzo, sacrificio y la presión que supone querer dar lo mejor de ti será el tema central. “Es cierto que la hostelería tiene muchas cosas malas y duras pero también tiene cosas buenas, fíjate si son cosas buenas si todas esas cosas malas no nos importan. Es un oficio en el que entra el juego la pasión y la pasión puede mover montañas”, explica Borja. Intervienen: Santiago Boira, presidente Colegio de Psicólogos de Aragón, Deportista pendiente de confirmar, Mar Díaz, responsable de RRHH, Grupo Tándem.

El arte gastronómico (18:30h)

Llegó la hora de divagar en una de esas charlas a las que les sigues dando vueltas hasta en casa. ¿Es o no un arte la gastronomía? El eterno debate será el foco de esta ponencia: se hablará sobre los cocineros, los sumilleres o los bartender hacen obras de arte, o no. Podrás saber qué es arte y qué es gastronomía, y te lo contarán no solo expertos gastrónomos, sino también artistas y estudiosos del arte en busca de poder ofrecer al público varios puntos de vista. Intervienen: Andrés Llena, poeta, Jesús Mediavialla, profesor Historia del Arte, Ana Felipe, artista ceramista,

Martes 29

El legado que dejamos. Tendencias del sector (12.00h)

Comienza un nuevo día de b(e)Vida tratando la situación en la que está a día de hoy, no solo la hostelería, sino sobre todo esos locales míticos que día a día se van perdiendo. En esta charla, se reflexionará sobre esos bares de toda la vida, unos lugares culturales de nuestra sociedad en los que siempre nos hemos relacionado y que cada día van desapareciendo. Muchas preguntas abordarán esta charla, entre ellas: ¿por qué desaparecen?, ¿es bueno que lo hagan o nos da pena y podemos intentar que no se extingan?, ¿está cambiando el consumo o los gustos de la clientela? Intervienen Borja Insa, propietario de Moonlight, Miguel A. Palomo, periodista, Félix Artigas, sommelier Gente Rara, Jorge Lahuerta, copropietario de Sophia, Felix Martin CEO de Grupo Verbena, Yolanda Gil, experta en marketing gastronómico.

El gusto ¿Aliado o enemigo? (13:30h)

Esta mesa redonda plantea situar en el punto de mira el sentido del gusto, porque no está solamente reducirlo a nuestro paladar, en él influyen muchas cosas. Afectan experiencias vitales, lo que hemos vivido, lo que no, de dónde somos, si estamos abiertos o no. Entonces hay muchas veces que el tener un gusto firme te puede hacer que no estés abierto a probar muchas cosas que te pueden gustar. Intervienen Borja Insa, Félix Artigas, Gonzalo Lasheras, productor musical, Manu Jiménez, sommelier y Product manager de Bodegas Carlos Valero, Borja Triñanes, bartender en Ginbo, Ángel Moreno, CEO Enjoy Zaragoza.

Miércoles 30

La mujer en el bar (12.00h)

Como trabajadora, como clienta, como experta en bares, como marcas que venden a locales, cocineras… Vaya, la mujer en el bar en toda su grandeza, no solamente como trabajadora. Esta charla es una amplia perspectiva de cómo ha sido históricamente la situación de la mujer en el bar, como está ahora y cómo parece que avanza esa evolución. “No nos engañemos -matiza Borja- para una buena parte de la población no resultaría lo ”está la situación de la mujer en el bar y cómo ha estado históricamente.

“No nos engañemos -matiza Borja-, para gran parte de la población no es lo mismo el ver a un hombre solo en la barra de un bar tomándose un whiskey, que ver a una mujer sola en la misma barra de ese mismo bar tomándoselo. Es una auténtica pena que aún haya gente que no vea que es absolutamente lo mismo pero la realidad es esa”. Intervienen Gema Arvelo, Sales Executive Diageo, Elvira Maldaz, blogger y experta en gastronomía y coctelería, Eva Pardos, escritora, Angela Simonetti, propietaria y bartender de La Parthènope.

El continente y el contenido (13:30h)

En esta charla lo que se busca es que cuando se sirve un cóctel, un plato, un vino o cualquier otro producto no importa solamente el líquido en el cóctel o lo sólido en el plato, sino que importa todo. Importa el plato a nivel objeto, la copa, la música, el ambiente, el tipo de clientela, el servicio… Por eso, durante esta charla se hablará de cuánto valor se le da a esas otras partes que completan la experiencia y si se cree que el público también le da importancia a eso o no. En esta charla habrá desde profesionales del sector, hasta diseñadores de interiores y arquitectos. Intervienen Ana Felipe, artesana ceramista, Pedro Abuelo, diseñador y experto en decoración hostelera, Fernando Mora, Master of Wine, Eme Otero, bartender, Félix Blanco CEO Grupo Verbena

Consumo responsable, qué y cómo (12.30)

Tras tres días hablando de una parte cultural del bar, de la bebida y demás, toca hablar de la parte de los excesos: el mal consumo, el alcoholismo… “En muchas ocasiones se ataca a los bares y a las marcas de ser los culpables del alcoholismo, que, en mi opinión, viene dado por problemas sociales, mentales y muchos más factores”. Teniendo en cuenta esta situación, los ponentes de la charla y los asistentes a ella se preguntarán si realmente se está atacando a la raíz del problema o si se están poniendo parches con, por ejemplo, el veto del alcohol en televisión. Además, se hablará sobre el consumo responsable y como este parte de la educación y los valores. Intervienen Borja Insa, Jimmy Valios, propietario de Taller Clandestino, Roberto Morales, propietario de Más que Gastronomía, Ámbar, Diageo, Sanidad.