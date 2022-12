¿Recuerdan aquellos libros antiguos de coctelería? Sus títulos eran del estilo '501 cócteles para hacer en casa' o 'Cócteles y combinados'. En ellos me pasaba horas y horas leyendo recetas y viendo fotografías desde bien jovencito, sin saber a qué podrían saber ni cómo se debían preparar, pero el caso es que me quedaba embobado horas y horas soñando en que algún día yo prepararía esas bebidas para mi gente.

Con el paso de los años, el sueño se hizo realidad, y ahora preparo bebidas para miles de personas cada mes, pero para llegar a esto tuve que empezar por un cóctel, el primer cóctel de muchos que vinieron uno de tras de otro, cada vez más rápido.

Mi primer cóctel fue un Old Fashioned. Ya me gustaba el bourbon y siempre veía esa receta en todos los libros que encontraba, además era muy sencilla, solo necesitaba encontrar un ingrediente más que por aquella época desconocía donde poder comprarlo, el bitter angostura, todo lo demás lo tenía, una botella de bourbon, azúcar y naranja.

Parecía fácil y cuando vi que se vendía el bitter en una tienda gourmet de la ciudad (la única en aquella época) me alegré infinito, pues iba a poder hacer ese cóctel que no sabía muy bien por qué pero me atraía muchísimo.

Ya lo tenía todo, estaba preparando y confiado, era muy fácil.

'Boom', el resultado fue una auténtica porquería.

Como era de esperar, un Old Fashioned es uno de los cócteles clásicos qué más respeto merecen, y yo no sabía a lo que me enfrentaba. Aunque parezca fácil de preparar, la línea que separa a un Old Fashioned perfecto y otro desastroso es muy delgada.

Pasaré a presentarles la receta y lo vamos detallando con cuidado, pero, a los defensores a capa y espada de las recetas clásicas debo pedirles que pasen de página, ni esta receta es para ustedes ni esta serie de artículos los escribo pensando en sus pataleos.

Ingredientes:

60 ml. de bourbon.

5 golpes de bitter angostura.

1 terrón de azúcar.

Piel de naranja.

Usaremos un vaso bajo tipo on the rocks y un vaso mezclador para realizar el cóctel.

Este trago se suele realizar de forma directa, en el mismo vaso donde se bebe, pero a mí no me gusta hacerlo de esa manera. Prefiero usar un vaso mezclador, para que el azúcar se integre bien, no soporto encontrar restos de azúcar en la boca, además así puedes bajar mucho más la temperatura del cóctel y controlar mejor la dilución. El tema de la dilución es importante porque se le suele añadir un poco de agua con gas, y yo prefiero evitarlo dándole un punto más de dilución al prepararlo.

Empezaremos poniendo el terrón de azúcar en el fondo del vaso mezclador, y añadiendo 7 golpes del bitter Angostura (se suele usar menos cantidad de bitter pero a mi me gusta así).

Añadimos un poquito de bourbon y machacamos el terrón para que se empiece a disolver el azúcar, lo machacamos y posteriormente llenamos el vaso mezclador con hielo. Continuamos añadiendo el resto del bourbon y removemos bien. Buscamos una buena dilución y que se disuelva todo el azúcar.

A mitad del proceso podemos aromatizar el vaso mezclador con la piel de naranja, exprimiendo sus aceites esenciales, pero sin echar la piel dentro, con esto ya tendremos suficiente sabor a naranja en nuestro cóctel.

Una vez ya se haya disuelto el azúcar y tengamos la dilución apropiada podemos servir en un vaso 'on the rocks' con hielo, y decorar con piel de naranja.

Yo a día de hoy el bourbon que recomiendo en Moonlight (e)xperimental Bar es Michter’s, pero pueden probar con otras marcas para sabores y puntos diferentes.

Acabaré diciéndoles que todo lo que merece la pena cuesta, y suele costar mucho, en mi caso puedo decir que a día de hoy estoy más que orgulloso de mis Old Fashioned, pero nunca olvidaré lo terribles que eran al principio, mis amigos y familia los sufrieron, pero gracias a su apoyo y mi constancia hoy otros muchos los disfrutan.