Escribo esta semana desde Galicia, en concreto desde A Coruña, y volviendo a Zaragoza, pero aún me queda una parada más en Madrid. Nunca había estado fuera de casa en fechas tan cercanas a Navidad, y es una experiencia que nunca olvidaré.

Me siento como en un anuncio de turrones, volviendo a casa por Navidad, y más cuando me paro a observar a las personas que me rodean cuando llegamos a las diferentes estaciones. Abrazos, lágrimas felices, pequeñas carreras para saltar sobre ese ser querido... precioso, si tienes la sensibilidad necesaria para ver lo que esconden estos actos.

En ocasiones la distancia nos acerca, y yo ahora mismo me siento más cerca que nunca de mi familia y mi tierra. Aragón, ese lugar que cada vez que me alejo hecho tantísimo de menos.

No puedo evitar pensar en todas aquellas personas que viven realmente lejos de su hogar, o que tienen que buscar un hogar en un nuevo lugar, desconocido y muchas veces hostil, porque no nos engañemos, somos así la mayoría de las veces, fríos y hostiles, enfadados sin motivo y con un modo de vida tan rápido que sin darnos cuenta nos arroya.

Ya en Madrid y en la habitación del hotel vuelvo a retomar este texto, y no puedo estar más emocionado. El destino me ha deparado una hermosa sorpresa, he conocido a Mohamed. Tuve la suerte de coger su taxi en la estación y su amabilidad inundaba el vehículo.

Hablamos de lo que gastamos en estas fechas, y que luego se sufre en febrero. Hablamos de las navidades y de las tradiciones de su tierra.

En sus palabras se notaba una inmensa "morriña" por aquellos paisajes, y la hospitalidad de su pueblo.

Me contó historias preciosas de su gente y me invitó a ir algún día a vivirlo. Buena parte de la conversación fue sobre gastronomía, la aragonesa y la marroquí, cada uno describiendo la suya. No se me quita de la cabeza ese cordero con especias que relató Mohamed.

Créanme que me habría ido en ese mismo momento rumbo a Fez, pero de golpe comprendí lo que estaba pasando. En ese taxi íbamos dos personas tremendamente sensibles, que echaban de menos su casa, los aromas de nuestra cocina y esos abrazos de los tuyos, que te inundan de amor y calor.

No dudo que algún día comeré cordero con mi nuevo amigo, aunque sea en Madrid, pero ahora toca volver a casa. Por esto, el cóctel que les recomiendo para esta semana es un "mint julep" pero con un toque diferente, le añadiremos un poco de "té moruno".

¿Cómo hacerlo?

Para el Mint Julep necesitamos:

60ml de Bourbon

8 hojas de Menta

2 cucharaditas de Azúcar

Top de Té Moruno

Pondremos el bourbon en un vaso a poder ser metálico, añadimos el azúcar y removemos para diluirlo bien.

Incorporamos las hojas de menta y el hielo picado, removemos bien para lograr la dilución del hielo y la integración de todos los sabores, en ese momento le sumamos un poco del té moruno y decoramos con un buen ramillete de menta y más hielo.

Nada más que desearles feliz Navidad, y agradecerles la compañía a ustedes, los lectores que me acompañan en este nuevo y fascinante viaje de relatos, aventuras y cócteles.