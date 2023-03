¿Recuerdan el sabor y la textura de los antiguos Donuts? Yo sí, y seguro que ustedes también. Supongo que ahora acaba de surgirles una leve sensación de 'rabia' y una pregunta, ¿por qué cambian las recetas?

Parece ser que en el caso de Donuts fue para intentar que el producto aguantase mejor durante más tiempo, pero quizás ese fue el error, pues una de las claves era que teniendo la distribución diaria era más frecuente encontrarte el dulce recién traído a la tienda, en vez de lo que sucede ahora, que más que una elección es una lotería poder encontrarlos recién hechos.

Ese nuevo 'packaging' supuso un descenso considerable en las ventas, y también en el deleite de muchos de nosotros.

Esto no es un hecho aislado, también ha pasado con otros muchos productos. Otro buen ejemplo son los BocaBits, que ni de lejos saben como antes, o las cañas de chocolate rellenas de crema, que las compraba en una pequeña tienda de los porches de la plaza San Francisco.

Bollycao, ¿qué me dicen de eso?, o los paquetes de pipas Tijuana... ¿Dónde están esas piedras de salsa Tijuana que tenían atrapadas 6 o 7 pipas? Mi buen amigo David 'Chona' que estudió la E.S.O. junto a un paquete de Tijuana, y que sustituyó por 'Chimichurri' cuando sin previo aviso nos cambiaron la receta. Las pipas Chimichurri, otro caído más en este viaje hacia la madurez.

Los chicles Tico-Tico, que iban envueltos en papel como si de un regalo se tratase, y que hoy los tenemos atrapados en plástico y ausentes de todo sabor. Otro chicle que aún existe pero siendo una pobre sombra del original es el Bubbaloo.

Me pondré serio al hablar de otro producto, Lay's Vinagreta, ¿Por qué?! ¿Por qué cambiaron esa receta perfecta? En la bolsa pone 'Descubre el sabor', creo que esto es una burla para aquellos que amábamos el puñetazo de sabor de las originales, yo amaba la sensación que se creaba en la comisura de la boca con el exceso de vinagre, recuerdo que mi madre me tenía totalmente prohibido subir al coche con una bolsa de esas delicias de vinagre, ahora podría subirme con diez de ellas abiertas.

Todo esto muestra un patrón que se repite desde hace años, y es la disminución del sabor. Cada vez comemos peor y con menos sabor, y tampoco nos quejamos. La fruta no sabe a fruta ni a nada, la carne es agua, cuando encuentras un puesto en el mercado donde la carne es carne de verdad lo guardas como si de un tesoro se tratase, el pescado que sabe a pescado nos parece muy fuerte... Literalmente el mundo se está volviendo loco.

Sé que esto que acabo de escribir suena a viejales diciendo que todo en sus tiempos era mejor, pero de verdad, analicemos los sabores que nos encontramos, estamos en la era de la muerte del sabor.

Por todo esto les voy a proponer una receta llena de sabor, sin filtros y con 'poca sutileza'. Esta semana realizaremos un Trinidad Sour.

Este cóctel me lo pidieron casi al mismo tiempo dos buenos amigos, Rubén, el artífice del ponche navideño que realizamos en diciembre, y Diego Arias, amigo que hace mucho que no veo pero que siempre me acuerdo de él.

Para el cóctel necesitamos Angostura Bitter, buena cantidad de ello, en concreto 45ml. También 15ml o 20 ml de Whisky Rye (aunque tras la visita de Oriol Elías a Moonlight nos dejó claro que también se podía hacer con ron, así que lo dejamos a vuestra elección), 20ml de Zumo de Limón fresco y 30 ml de Sirope de Orgeat.

Todo esto bien agitado en coctelera con mucho hielo, colado y servido en copa Nick&Nora y decorado con piel de limón.

Buen golpe de sabor para nuestros paladares cada vez más delicados y sensibles. Joróbate Flanders. Joróbate Flanders. Joróbate Flanders.