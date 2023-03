Las estrellas más brillantes de Hollywood disfrutaron de este domingo de una noche de premios, reconocimientos, vestidos de etiqueta y un ambiente de lujo en el Dolby Theater de Los Ángeles. Los Premios Oscar 2023 reconocieron los mejores trabajos de la industria del cine y elevaron a la cima a la cinta ‘Todo a la vez en todas partes’, dirigida por Daniel Scheinert y Daniel Kwan.

Tras la entrega de las prestigiosas estatuillas, la noche continuó con una cena del más alto nivel, en la que las grandes personalidades pudieron disfrutar de un postre delicioso: el Whoopie Pie. Este plato, que consiste en dos bizcochos redondos y suaves, con una textura similar a la de un pastel, unidos por una generosa capa de crema dulce, que puede ser de chocolate, caramelo, menta u otros sabores.

Pero, que sea el postre que degustan las grandes personalidades del mundo del cine en una fecha tan señalada, no significa que no podamos disfrutarlo en nuestra propia casa. Y es que, las personas de a pie también podemos preparar este plato, originario de la región de Nueva Inglaterra de Estados Unidos, que no requiere grandes habilidades culinarias.

Pero, antes de encender el horno, es recomendable conocer la original historia de este postre y el por qué de su nombre. Se dice que los Whoopie Pies eran un postre popular entre los amish y los menonitas de Pensilvania, y que fueron llevados a Nueva Inglaterra por los trabajadores que emigraron a esta región para trabajar en las fábricas de textiles en las décadas de 1920 y 1930.

Según los historiadores gastronómicos, cuando las esposas de los trabajadores enviaban almuerzos a sus maridos, incluían un par de pasteles de chocolate con crema en el medio para que pudieran disfrutar de un dulce en medio de su duro día de trabajo. En el momento en el que los trabajadores abrían sus almuerzos y encontraban estos pasteles, exclamaban "¡Whoopie!" de alegría, y de ahí el nombre Whoopie Pie.

Para elaborar unos ricos Whoopie Pies de chocolate rellenos de crema de vainilla, debemos reunir una serie de ingredientes que podemos encontrar con facilidad en cualquier supermercado. Quizá lo más complicado de hallar sea el 'marshmallow fluff', que se puede conseguir en tiendas de productos americanos o en la zona de productos internacionales de algunos hipermercados.

Ingredientes para 5 unidades: Para los bizcochos: Azúcar, 200 gr

Yogur natural, 1 (125 g)

Un huevo tamaño L

Mantequilla derretida, 75 gr

Esencia de vainilla, 1 cucharadita

Leche entera, 30 ml

Harina floja, 180 gr

Cacao puro en polvo sin azúcar, 100 gr

Bicarbonato, media cucharadita

Impulsor químico, media cucharadita Para la crema: Media taza de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

Mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 100 gr

Azúcar glass, 175 gr

Marshmallow Fluff de vainilla, 125 gr (Crema de nubes para untar).

Elaboración:

Para preparar nuestros Whoopie Pies debemos comenzar por hacer la masa de los bizcochos. Para ello, mezclaremos la leche con el yogur y la esencia de vainilla y dejamos reposar unos 10 minutos. Podemos hacerlo con una cuchara. Acto seguido, batiremos en un bol el huevo con el azúcar utilizando una batidora de varillas eléctrica hasta que la mezcla comience a adquirir un tono blanquecino.

Incorporamos con suavidad la mezcla del yogur y vamos vertiendo la mantequilla derretida y mezclamos a velocidad media. También mezclaremos la harina con el bicarbonato, el impulsor y el cacao en polvo. Tamizamos la mezcla de harina sobre la mezcla líquida en dos o tres tandas, mezclando bien, pero sin demasiada potencia entre tanda y tanda para que no queden grumos.

Dejamos reposar durante unos 30 minutos en la nevera y ponemos la mantequilla derretida y lo mezclamos a velocidad media.

Una vez hecha la masa, llega el momento de hornear. Para ello, debemos precalentar el horno a 180 grados y forrar dos bandejas con papel de horno. Colocamos 10 cucharadas de masa en cada bandeja teniendo en cuenta que conviene dejar espacio entre cada bizcocho porque aumentarán su volumen cuando cojan temperatura.

Por otro lado, hay que mezclar la mantequilla con el azúcar glass a velocidad baja en un bol para preparar la crema de nubes. Tenemos que hacerlo hasta que se blanquee la mezcla. Cuando eso ocurra, añadimos el marshmallow fluff y seguimos batiendo a medida que aumentamos la velocidad. Para obtener un resultado más fino, pasamos la mezcla a una manga pastelera con boquilla lisa y dejamos reposar en la nevera durante media hora.

El último paso es, sin duda, el más sencillo. Con ayuda de la manga pastelera, repartimos la crema de nubes sobre la parte plana de uno de los bizcochitos y lo tapamos con la otra parte plana de otro. Repetimos la acción con las 10 ‘tapas’ y obtendremos los 5 Whoopie Pies.

Una vez realizado este último paso, llega el momento de degustar nuestra obra para sentirnos estrellas de cine.