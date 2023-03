Buen ambiente, vinos muy especiales, maridaje de calidad y la experiencia y trayectoria vitivinícola de un reconocido enólogo sanluqueño como Armando Guerra. Este cóctel perfecto es el que se ha vivido este miércoles en la taberna Mestral de Zaragoza, un establecimiento que abrió hace seis meses con la finalidad de ofrecer a la ciudad una oferta gastronómica «diferente» y una carta de vinos «alejada de lo común».

Armando Guerra, director de Alta Enología de Barbadillo y propietario del famoso establecimiento Taberna der Guerrita, ha ofrecido una exclusiva masterclass a 20 «afortunados», en la que se han catado seis de los vinos más especiales de una de las bodegas de referencia del Marco de Jerez: Bodegas Barbadillo.

«Esta cata ha sido el pistoletazo de salida a un ciclo que vamos a ir realizando a lo largo de estos meses y con el que pretendemos acercar el mundo del vino a los clientes de una forma didáctica, pero a la vez divertida. Y, por supuesto, no podíamos comenzar esta serie de mejor manera que con Armando. Ha sido un honor para nosotros y todo un lujo contar con él como anfitrión, ya que es un gran referente en el panorama enológico nacional, gracias a su experiencia en los vinos de Jerez. No llegamos a anunciar la cata al público, ya que las plazas quedaron cubiertas el mismo día que decidimos hacer esta acción. Muchos clientes han mostrado su interés, pero al ser un evento con plazas limitadas no ha sido posible que asistan, pero, sin duda y tras esta experiencia, continuaremos con este tipo de acciones», ha destacado Jesús Morte, uno de los propietarios de taberna Mestral.

A lo largo de la cata se han podido degustar los siguientes vinos, acompañados de un maridaje basado en la cocina mediterránea:

As De Mirabrás 2021. Un vino fruto del trabajo de dos años de selección de viñas viejas de tierra albariza, de las que Barbadillo vinifica tradicionalmente, que ha estado acompañado por una sardina ahumada, crema de coliflor y encurtidos .

Un vino fruto del trabajo de dos años de selección de viñas viejas de tierra albariza, de las que Barbadillo vinifica tradicionalmente, que ha estado acompañado por una . Mirabrás 2019. Vino blanco que evoca a la forma antigua de elaboración de los vinos de palomino fino, dando lugar a un vino expresivo, profundo e inclasificable. Mirabrás 2019 ha estado maridado con unas alcachofas confitadas en AOVE con toffee de foie.

Vino blanco que evoca a la forma antigua de elaboración de los vinos de palomino fino, dando lugar a un vino expresivo, profundo e inclasificable. Mirabrás 2019 ha estado maridado con unas As De Mirabrás Sumatorio 2019. Manzanilla de crianza biológica con alma de blanco que tiene como punto de partida el vino As de Mirabrás 2019, un proyecto único e irrepetible en el que no se ha seguido el sistema de criaderas y soleras. Esta manzanilla ha estado acompañada por un suquet de marisco con gamba roja .

Manzanilla de crianza biológica con alma de blanco que tiene como punto de partida el vino As de Mirabrás 2019, un proyecto único e irrepetible en el que no se ha seguido el sistema de criaderas y soleras. Esta . Manzanilla Nave de Trinidad. Se trata de una manzanilla en rama de alta calidad. Un vino generoso amable, fresco, con una nariz intensa y cierto peso en boca, maridado con un steak tartar de lomo de vaca con mantequilla trufada .

Se trata de una manzanilla en rama de alta calidad. Un vino generoso amable, fresco, con una nariz intensa y cierto peso en boca, maridado con un . Manzanilla La Pastora. Manzanilla de larga crianza biológica. Pasada, cautivadora, con una nariz intensa de aromas de levadura y un sabor especial a frutos secos, que ha estado acompañada por una papada a baja temperatura con parmentier de patata y salsa de alcaparra.

Manzanilla de larga crianza biológica. Pasada, cautivadora, con una nariz intensa de aromas de levadura y un sabor especial a frutos secos, que ha estado acompañada por una Zerej Oloroso. Vino untuoso y sedoso, con una gran concentración gracias a su crianza en bota de roble, que ha sido maridado con un cremoso de chocolate con sal Maldon y AOVE.

Tapa estrella

La cocina tradicional mediterránea está presente en cada uno de los platos que ofrece taberna Mestral. Una de las tapas estrella es la Bomba de la Barceloneta o el All i pebre de corvina, un guiso marinero típico de la cocina valenciana. Y en cuanto a los vinos, destacan las referencias aragonesas y los vinos del sur. Mestral abrió sus puertas el 6 de octubre de 2022, un día antes del pregón de las Fiestas del Pilar. Poco a poco se está convirtiendo en un lugar de referencia de vinos diferentes y de productos de calidad.