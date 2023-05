Que el arte de la coctelería viene pisando fuerte en Zaragoza es una realidad indiscutible. Así lo ha demostrado este mismo jueves Joan Bebop, coctelero del restaurante Boulevardier de la capital aragonesa, que se acaba de hacer un hueco en el top 20 de la edición en España del World Class Competition, el concurso de coctelería más importante a nivel internacional.

El afortunado que logre consagrarse como el mejor bartender de España en 2023 pasará a representar al país en la final mundial del certamen. Cabe destacar que otro bar de Zaragoza, Platerías 15, llegó hasta el top 60 del concurso con su elaboración a base de whisky 'Part of the way', creada por Nacho Bona.

A partir de este momento, el coctelero argentino afincado en Zaragoza deberá enfrentarse a otros 19 bartenders por lograr una plaza en la final nacional, en una prueba que constará de la realización en vivo del cóctel con el que ha conseguido estar entre los 20 mejores de España.

'Dualidades', la propuesta de Joan Bebop

'Dualidades' es el cóctel que le ha valido este destacado espacio a Joan Bebop. Se trata de una revisitación de un Dry Martini que busca reflejar las energías opuestas y a la vez armónicas que confluyen en este popular cóctel de trago corto. En base a una lectura histórica de los símbolos, Joan muestra en su propuesta las dos fuerzas "coeternas" de la clásica receta: el lado "masculino y robusto" que le confiere su alta graduación y el ala "femenina y delicada" de la copa en la que va servido.

"La masculinidad es asociada a la rigidez y la muerte, mientras que lo femenino a lo flexible y a la vida, un cóctel que puede ser bebido tanto de día como de noche, un cóctel que es tanto amado como odiado, un coctel caracterizado tanto por su simpleza como por su complejidad", traslada el coctelero.

Hitos de la World Class 'made in Zaragoza'

La destreza de Joan con los destilados no es un caso aislado en la capital aragonesa. El reconocido coctelero Borja Insa, de Moonlight Experimental Bar, ha logrado ser finalista de este prestigioso certamen durante cuatro años seguidos. En la última edición de 2022, Borja ganó una de las complejas pruebas de la final, el 'Challenge Blind Tasting', que consiste en catar a ciegas 10 copas y adivinar qué destilados o cócteles son y de qué marca y receta.